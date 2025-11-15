Το άλλοτε παιδί - θαύμα της Λίβερπουλ, υπέγραψε στην Λοκομοτίβ Σόφιας!

Όταν η Λίβερπουλ τον απέκτησε το 2012 από την Γουίκομ σε ηλικία 17 ετών είχε την ετικέτα του παιδιού - θαύματος.

Ο Τζόρνταν Αϊμπ έμεινε για τέσσερα χρόνια στους κόκκινους έγραψε περίπου 60 συμμετοχές, όμως ποτέ δεν έγινε αυτό που περίμεναν όλοι.

Τώρα, στα 29 του και μετά από περάσματα σε πολύ χαμηλές κατηγορίες στο νησί, ο Άγγλος μεσοεπιθετικός έρχεται στα Βαλκάνια.

Η Λοκομοτίβ Σόφιας ανακοίνωσε την ηχηρή μεταγραφή, με τον Αϊμπ να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

