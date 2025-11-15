Το νέο Δ.Σ. του Γυμναστικού Συλλόγου «Πράξανδρος» Κερύνειας

Με αθρόα προσέλευση μελών και μέσα σε κλίμα σύμπνοιας και ομοθυμίας διεξήχθη σήμερα (15/11/2025) η ετήσια Γενική Συνέλευση του Γυμναστικού Συλλόγου Πράξανδρος Κερύνειας.

Η Συνέλευση ήταν και εκλογική, συνεπώς αναδείχθηκε από τα μέλη και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του προσφυγικού Συλλόγου, στο οποίο σημειώθηκαν πολλές αλλαγές, έπειτα από την οικειοθελή αποχώρηση-μη διεκδίκηση επανεκλογής-πέντε μελών, ενώ επέστρεψε στην «ενεργό διοικητική δράση», ο άλλοτε πρόεδρος, Σωτήρης Αδάμου. Στο Δ.Σ. μετέχουν κατά κύριο λόγο, παλαιοί και πιο πρόσφατοι πρωταθλητές-πρωταθλήτριες του Πραξάνδρου, γεγονός που δείχνει ανάγλυφα, ότι υπάρχει συνέχεια στην έγνοια για να κρατηθεί ζωντανός ο προσφυγικός Σύλλογος.

Αξιοσημείωτο, ότι αποχώρησαν αυτοβούλως, έπειτα από ευδόκιμο υπηρεσία πέντε δεκαετιών (!), δύο από τους παλαιότερους και πιο σημαντικούς διοικητικούς του προσφυγικού Συλλόγου, οι Κρίτων Γεωργιάδης (πρόεδρος τα τελευταία έξι χρόνια) και Κώστας Μιτσίδης (ταμίας). Επίσης, δεν επαναδιεκδίκησαν εκλογή, κατόπιν δικής τους επιθυμίας, τρεις παράγοντες που θήτευσαν επιτυχώς στο Δ.Σ. του Πραξάνδρου επί σειρά ετών, όπως ο αντιπρόεδρος, Χρυσόστομος Γεμέττας και τα μέλη Παναγιώτης Χρίστου και Παντελής Ηροδότου.

Το νέο ΔΣ καταρτίστηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Σωτήρης Αδάμου

Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Χατζηπαναγής (Μοριάς)

Γεν. Γραμματέας: Γιάννης Παπαϊωάννου

Β. Γεν. Γραμματέας: Κίτσα Γεωργιάδου

Ταμίας: Θωμαΐς Πολυδώρου

Β. Ταμίας: Ειρήνη Χαραλάμπους

Γεν. Έφορος: Κρίτων Κυριακίδης

Εφόροι (Μέλη): Σωτήρης Φλουρής, Πέτρος Χατζηχριστοδούλου