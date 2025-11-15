ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μέσι - Ρονάλντο: Τι κάνουν οι δύο GOAT με τις Εθνικές τους ομάδες

Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο. Δύο θρύλοι με διαφορετικές καριέρες στις Εθνικές τους ομάδες. Τι κάνουν σε Αργεντινή και Πορτογαλία αντίστοιχα.

Η σύγκριση μεταξύ του Λιονέλ Μέσι και του Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ένα διαχρονικό θέμα συζήτησης για τους ποδοσφαιρόφιλους σε όλο τον κόσμο. Οι δύο σούπερ σταρ έχουν αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα τους τόσο σε συλλογικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, με τους φιλάθλους και τους ειδικούς να επιχειρούν συνεχώς να αναδείξουν ποιος είναι τελικά ο GOAT (καλύτερος παίκτης όλων των εποχών) του αθλήματος. Ένα άλλο θέμα συζήτησης που σηκώνει πολλές αντιδράσεις τις περισσότερες φορές είναι το: ποιος από τους δύο έχει μεγαλύτερη επίδραση στην εθνική του ομάδα.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ, με 196 συμμετοχές, έχει καταγράψει 115 γκολ και 61 ασίστ, φτάνοντας συνολικά στις 176 συμμετοχές σε γκολ. Η καριέρα του με την αλμπισελέστε περιλαμβάνει την κορυφαία διάκριση, το Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά και τίτλους όπως δύο Copa América, Finalissima, Ολυμπιακό Χρυσό και δύο βραβεία καλύτερου παίκτη Μουντιάλ (World Cup POTT).

Αντίθετα, ο Πορτογάλος σταρ μετρά 226 συμμετοχές με 143 γκολ και 37 ασίστ, φτάνοντας σε 180 συμμετοχές σε γκολ συνολικά. Ο Ρονάλντο έχει οδηγήσει την Πορτογαλία σε τίτλους, όπως το EURO 2016 και δύο Nations League, αφήνοντας το στίγμα του ως ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς της γενιάς του.

Οι αριθμοί δείχνουν ότι ο Μέσι έχει μεγαλύτερη συνολική συνεισφορά σε γκολ και ασίστ ανά παιχνίδι και περισσότερους τίτλους σε διεθνές επίπεδο, ενώ ο Ρονάλντο ξεχωρίζει για τη μακροχρόνια παρουσία και τα γκολ του. Παρά τις διαφορετικές πορείες, και οι δύο έχουν γράψει ιστορία, προσφέροντας μοναδικές στιγμές στις εθνικές τους ομάδες και αποτελώντας πηγή έμπνευσης για εκατομμύρια οπαδούς σε όλο τον κόσμο.

Διαβαστε ακομη