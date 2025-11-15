Χειρόφρενο για λίγο...

Ο Γιάννης Μασούρας είναι από τους παίκτες της Ομόνοιας που έχουν ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή τους φέτος συγκριτικά με τη περσινή σεζόν.

Ο 29χρονος Ελλαδίτης ακραίος αμυντικός ξεχωρίζει με τα ατελείωτα τρεξίματά του, συνεισφέροντας τόσο αμυντικά, όσο και επιθετικά. «Ακόμα τρέχει», είπαν πάρα πολλές φέτος οι Ομονοιάτες μετά από το τέλος των αγώνων.

Ο Μασούρας τράβηξε για λίγο χειρόφρενο προκειμένου να γεμίσει τις μπαταρίες του και να επανέλθει στα στάνταρ που ο ίδιος μας έχει συνηθίσει φέτος στο ντέρμπι που ακολουθεί με τον Απόλλωνα στο «Αλφαμέγα».