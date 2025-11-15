ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η φοβερή Ομόνοια των ντέρμπι με 4-2-0 και 15-3

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Η φοβερή Ομόνοια των ντέρμπι με 4-2-0 και 15-3

Η Ομόνοια ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον Απόλλωνα στο «Αλφαμέγα» με απόλυτο στόχο να επιστρέψει στις νίκες αλλά και να διατηρήσει το αήττητο στα ντέρμπι με τις ομάδες του λεγόμενου TOP-8.

Οι πράσινοι, σε αυτά τα παιχνίδια έχουν φοβερό απολογισμό με 4 νίκες, δύο ισοπαλίες και καμία ήττα. Σε 6 παιχνίδια, σκόραραν 15 γκολ και δέχτηκαν μόλις τρία.

Μάλιστα, στα δύο ντέρμπι που δεν κέρδισαν (με Άρη και ΑΠΟΕΛ) ήταν η ομάδα που κατά γενική ομολογία, ήταν ανώτερη στον αγωνιστικό χώρο. 

Το τριφύλλι πάει στο «Αλφαμέγα» λοιπόν προκειμένου να κλείσει αυτή τη σειρά των ντέρμπι του πρώτου γύρου σχεδόν… απόλυτη.

Το παιχνίδι με την ομάδα της Λεμεσού θα είναι πάντως μόλις το δεύτερο εκτός έδρας. Στο προηγούμενο ντέρμπι μακριά από το ΓΣΠ, οι πράσινοι έβαλαν πέντε γκολ. 

Δείτε συνοπτικά τα αποτελέσματα της Ομόνοιας στα παιχνίδια - ντέρμπι φέτος:

1η αγωνιστική: Ομόνοια - ΑΕΚ 1-0 (79΄Άιτινγκ)

4η αγωνιστική: Ομόνοια - ΑΕΛ 5-0 (22΄Κουλιμπαλί, 51΄Σεμέδο, 76΄Ανδρέου, 78΄Κούσουλος, 84΄Νεοφύτου)

5η αγωνιστική: Ανόρθωση - Ομόνοια 0-5 (1΄Μαέ, 17΄Τάνκοβιτς, 49΄, 56΄Σεμέδο, 77΄Νεοφύτου)

6η αγωνιστική: Ομόνοια - Άρης 0-0

8η αγωνιστική: Ομόνοια - Πάφος 2-1 (65΄, 90+5΄Σεμέδο)

10η αγωνιστική: Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ 2-2 (5΄Παναγιώτου, 71΄Μαέ)

11η αγωνιστική: Απόλλων - Ομόνοια ;

 

 

 

Διαβαστε ακομη