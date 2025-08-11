«Όποιος δεν τρέχει δύσκολα θα παίζει» - Τι απάντησε για Ντράζιτς

Οι δηλώσεις από τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ, Πάμπλο Γκαρσία, μετά το νικηφόρο φιλικό (3-0) επί της Ανόρθωσης.

To αρχικό του σχόλιο: «Θέλουμε να δούμε όλους τους παίκτες, να έχουν ρυθμό και να είναι έτοιμοι. Και έπειτα να αποφασίσουμε για την 11αδα, την έχω στο μυαλό μου αλλά πρέπει να έιναι όλοι έτοιμοι. Είμαι πολύ χαρούμενος, η ομάδα λειτουργεί σωστά. Σίγουρα θα κάνουμε λάθη και τα διορθώνουμε.

Eίδα βίντεο τις άλλες ομάδες. Τώρα βλέπω από κοντά. Τόσο τις ομάδες, τους παίκτες, τη διαιτησία. Για όλα πρέπει να είμαι έτοιμος για να έχω καθαρό μυαλό για το ποδόσφαιρο. Όποιος δεν τρέχει δύσκολα θα παίζει. Ο Ντάλσιο είναι πιο έτοιμος για αυτό παίζει περισσότερο και πάει πολύ καλά».

Σε ερώτηση γιατί δεν πήρε χρόνο συμμετοχής ο Ντράζιτς, ανάφερε: «Έχουμε τρεις σέντερ φορ, μπορεί το επόμενο ματς να μην παίξει κάποιος από αυτούς που έπαιξαν σήμερα».

Εάν έχει αποφασίσει ποιοι θα αποτελούν τη βασική ενδεκάδα, είπε: «Είμαστε κοντά στην πρώτη αγωνιστική. Έχω κάτι στο μυαλό μου, όμως δεν θέλω οι παίκτες να χαλαρώνουν. Πρέπει να είναι έτοιμοι. Αν δεν πάει καλά μια προπόνηση για κάποιον πρέπει να αλλάξει. Πάνω κάτω είδατε περίπου ποιοι είναι. Όμως δεν μου αρέσει η λέξη αναπληρωματικοί. Αυτός που περιμένει έξω και μπαίνει πρέπει να δώσει το κάτι παραπάνω και να κάνει τη διαφορά».