ΑΠΟΕΛ: «Είναι η τεράστια διαφορά που αιτιολογεί, γιατί είναι ο μεγαλύτερος ποδοσφαιρικός σύλλογος»

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τον ΑΠΟΕΛ η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας έφθασε τις 5000.

«Ο πρώτος στόχος των 5,000 διαρκείας έχει ήδη επιτευχθεί. Ευχαριστούμε τον μεγάλο κόσμο του ΑΠΟΕΛ για την συνεχή του στήριξη και κυρίως για την πίστη που εκφράζει προς την ομάδα. Είναι η τεράστια διαφορά που αιτιολογεί, γιατί ο ΑΠΟΕΛ είναι ο μεγαλύτερος ποδοσφαιρικός σύλλογος της Κύπρου. Επόμενος στόχος οι 6,000!!!» αναφέρεται σε ανάρτηση των γαλαζοκιτρίνων.

Στο μεταξύ, υπάρχει και ενημέρωση ότι επεκτείνεται το δικαίωμα ανανέωσης από τους περσινούς κατόχους.

«Κατανοώντας πλήρως τις δυσκολίες που υπάρχουν στο σύστημα ανανέωσης της κάρτας φιλάθλου και των νέων προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στην εφαρμογή του «Ψηφιακού Πολίτη», έχει αποφασιστεί όπως επεκταθεί η περίοδος ανανέωσης των κατόχων διαρκείας 2024/25 μέχρι και τις 18/08. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε από δικής μας πλευράς σε σχέση με τη βοήθεια που είναι δυνατό, να παρέχουμε προς τον κόσμο της ομάδας μας» σημειώνεται.