ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο νέος του ΑΠΟΕΛ στις 18/1/24: «Αυτό ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι ως ποδοσφαιριστής»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο νέος του ΑΠΟΕΛ στις 18/1/24: «Αυτό ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι ως ποδοσφαιριστής»

Επανεκκίνηση της καριέρας του ψάχνει με τη μεταγραφή του στον ΑΠΟΕΛ ο Ντιέγο Ρόσα.

Μάλιστα, παρότι η εν λόγω έκφραση έχει καταντήσει κοινότυπη και κλισέ, στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται να ταιριάζει απόλυτα. Ιδίως αν λάβουμε υπόψη ότι, ο 22χρονος Βραζιλιάνος μέσος, πριν από μόλις ενάμιση χρόνο, φέρεται να είχε αποφασίσει να αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο, σε ηλικία μόλις 21 ετών.

Το δήλωσε ο ίδιος, με ανάρτησή του στα social media, όταν μετά από ένα παιχνίδι της Μπαΐα, έγραψε ότι «ήταν το τελευταίο του ως ποδοσφαιριστής». Κάτι που δεν... τήρησε καθώς, όπως αποδείχθηκε, η κίνησή του αυτή προήλθε κατόπιν της έντασης της στιγμής και χωρίς καθαρό μυαλό.

Συγκεκριμένα, ο Ρόσα, που αμέσως μετά τη μεταγραφή του στη Μάντσεστερ Σίτι τον Γενάρη του 2021, δόθηκε δανεικός στη βελγική Λόμελ και ακολούθως την πορτογαλική Βιζέλα, αγοράστηκε από την Μπαΐα τον Γενάρη του 2023, έναντι δύο εκατομμυρίων ευρώ, δίχως να κάνει αισθητή την παρουσία του (στη σεζόν 2023 έπαιξε σε 11 από τους 38 αγώνες πρωταθλήματος).

Και στον πρώτο αγώνα του 2024 (18/1), όταν έγινε αλλαγή στο 55ο λεπτό, αποδοκιμάστηκε από ολόκληρο το γήπεδο, στιγμή που, όπως ήταν φυσιολογικό, τον στιγμάτισε.

«Σας ενημερώνω ότι αυτό ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι ως ποδοσφαιριστής», έγραψε στο Instagram ο Ρόσα, ο οποίος πάντως λίγο αργότερα διέγραψε την ανάρτησή του.

Τις επόμενες μέρες η Μπαΐα ενημέρωσε ότι ο ποδοσφαιριστής λάμβανε υποστήριξη από τους ψυχολόγους της ομάδας, κίνηση που φαίνεται πως ήταν αποδοτική, καθώς ο Ρόσα αγωνίστηκε σε ακόμη δύο παιχνίδια κι ακολούθως δόθηκε, τον Φεβρουάριο, δανεικός (ξανά) στη βελγική Λόμελ για έναν χρόνο κι ακολούθως στην Ιντερνασιονάλ, πριν πάρει την απόφαση να έρθει στο νησί μας για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ, με στόχο το... restart.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

BINTEO: Το... πάρτι της ΑΕΚ με τη Λέγκια!

ΑΕΚ

|

Category image

Απόδραση για Μπραν και ισχυρό προβάδισμα για να βρεθεί στον δρόμο της ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Μπεργκ: «Πολύ ικανοποιημένοι - Περισσότερα από όσα περίμενε ο Γρηγόρη»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Οι παίκτες μας! Αυτοί το άλλαξαν...»

ΑΕΚ

|

Category image

Διέλυσε τη Λέγκια και «αγγίζει» League Phase η ΑΕΚ!

ΑΕΚ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Tα τέσσερα γκολ και οι φάσεις από το Άρης - ΑΕΚ Αθηνών

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ήταν τετραπέρατη η Ομόνοια και «σκότωσε» την Αράζ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Θα το θυμάται ο Άιτινγκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Θέλαμε να κάνουμε ένα βήμα πιο μπροστά και τα παιδιά το έκαναν»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Γλυκόπικρη ισοπαλία και... παίζει ρέστα στην «OPAP Arena» ο Άρης!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Έκανε πάρτι στο Αζερμπαϊτζάν και… Αράζ-ει στο ΓΣΠ η Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο νέος του ΑΠΟΕΛ στις 18/1/24: «Αυτό ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι ως ποδοσφαιριστής»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ψάχνεται για τη μεγάλη επιστροφή του Λαπόρτ η Αθλέτικ Μπιλμπάο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έξω λόγω ενοχλήσεων ο Κακουλλής

ΑΡΗΣ

|

Category image

Πρόβλημα με Ρομπέρζ και αναγκαστική αλλαγή

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη