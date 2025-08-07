Ο νέος του ΑΠΟΕΛ στις 18/1/24: «Αυτό ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι ως ποδοσφαιριστής»

Επανεκκίνηση της καριέρας του ψάχνει με τη μεταγραφή του στον ΑΠΟΕΛ ο Ντιέγο Ρόσα.

Μάλιστα, παρότι η εν λόγω έκφραση έχει καταντήσει κοινότυπη και κλισέ, στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται να ταιριάζει απόλυτα. Ιδίως αν λάβουμε υπόψη ότι, ο 22χρονος Βραζιλιάνος μέσος, πριν από μόλις ενάμιση χρόνο, φέρεται να είχε αποφασίσει να αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο, σε ηλικία μόλις 21 ετών.

Το δήλωσε ο ίδιος, με ανάρτησή του στα social media, όταν μετά από ένα παιχνίδι της Μπαΐα, έγραψε ότι «ήταν το τελευταίο του ως ποδοσφαιριστής». Κάτι που δεν... τήρησε καθώς, όπως αποδείχθηκε, η κίνησή του αυτή προήλθε κατόπιν της έντασης της στιγμής και χωρίς καθαρό μυαλό.

Συγκεκριμένα, ο Ρόσα, που αμέσως μετά τη μεταγραφή του στη Μάντσεστερ Σίτι τον Γενάρη του 2021, δόθηκε δανεικός στη βελγική Λόμελ και ακολούθως την πορτογαλική Βιζέλα, αγοράστηκε από την Μπαΐα τον Γενάρη του 2023, έναντι δύο εκατομμυρίων ευρώ, δίχως να κάνει αισθητή την παρουσία του (στη σεζόν 2023 έπαιξε σε 11 από τους 38 αγώνες πρωταθλήματος).

Και στον πρώτο αγώνα του 2024 (18/1), όταν έγινε αλλαγή στο 55ο λεπτό, αποδοκιμάστηκε από ολόκληρο το γήπεδο, στιγμή που, όπως ήταν φυσιολογικό, τον στιγμάτισε.

«Σας ενημερώνω ότι αυτό ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι ως ποδοσφαιριστής», έγραψε στο Instagram ο Ρόσα, ο οποίος πάντως λίγο αργότερα διέγραψε την ανάρτησή του.

Τις επόμενες μέρες η Μπαΐα ενημέρωσε ότι ο ποδοσφαιριστής λάμβανε υποστήριξη από τους ψυχολόγους της ομάδας, κίνηση που φαίνεται πως ήταν αποδοτική, καθώς ο Ρόσα αγωνίστηκε σε ακόμη δύο παιχνίδια κι ακολούθως δόθηκε, τον Φεβρουάριο, δανεικός (ξανά) στη βελγική Λόμελ για έναν χρόνο κι ακολούθως στην Ιντερνασιονάλ, πριν πάρει την απόφαση να έρθει στο νησί μας για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ, με στόχο το... restart.