Βάζει... φτερά στην επίθεση ο Μαρκίνιος

Αναγεννημένος, ορεξάτος και αποτελεσματικός! Ο λόγος για τον Μαρκίνιος, ο οποίος στις εννέα αγωνιστικές του πρωταθλήματος, είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που ξεχωρίζουν στο συγκρότημα του Παπαδόπουλου.

Ο 29χρονος εξτρέμ με το γκολ που σημείωσε απέναντι στον Άρη έφτασε τα τρία στο πρωτάθλημα σε οχτώ συμμετοχές, εκ των οποίων οι εφτά ως βασικός, και ξεπέρασε ήδη την περσινή του επίδοση όσον αφορά το σκοράρισμα. Πέρσι ο άσος του ΑΠΟΕΛ είχε δει δίχτυα μόλις μια φορά σε 20 συμμετοχές στην κανονική διάρκεια, ενώ είχε δώσει και δύο ασίστ.

Είναι ξεκάθαρο ότι ο ΑΠΟΕΛ αποκτάει άλλη δυναμική, εφόσον ο Μαρκίνιος συνεχίσει στους ίδιους ρυθμούς. Με την ταχύτητα, τις ντρίμπλες και τις εμπνεύσεις του, ο Βραζιλιάνος είναι σε θέση να κάνει τη μεγάλη διαφορά στα παιχνίδια των γαλαζοκιτρίνων.