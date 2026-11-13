Δεν θα αργήσουν να τα ξαναπούν
ΓΗΠΕΔΟ
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Δεν πάει καιρός από τότε που τα ξαναείπαν
Πέντε μέρες αργότερα, η… μοίρα τους φέρνει ξανά αντιμέτωπους!
ΑΠΟΕΛ και Άρη κληρώθηκαν στη β’ φάση του κυπέλλου, μετά την ευρεία νίκη των γαλαζοκιτρίνων (3-1) στη γενέθλια τους μέρα. Οι πράσινοι κατάφεραν να προηγηθούν όμως στη συνέχεια οι γηπεδούχοι τους πήραν τον… αέρα και το έφεραν τούμπα.
Ο ΑΠΟΕΛ έχει λοιπόν την πρόσφατη μεταξύ τους προϊστορία, όμως η ομάδα της Λεμεσού θα θελήσει να πάρει «εκδίκηση».