ΑΠΟΕΛ: Φούλαρε και το άνω διάζωμα της Δυτικής - Ανακοινώθηκε... η Βόρεια!

Τα... απανωτά sold out συνεχίζονται στον ΑΠΟΕΛ ενόψει του ιστορικού αγώνα με τον Άρη την Κυριακή (8/11), μέρα κατά την οποία οι γαλαζοκίτρινοι θα γιορτάσουν 100 χρόνια ζωής.

Μετά τη νότια εξέδρα, το κάτω διάζωμα της Δυτικής και αργότερα την Ανατολική, έχουν πλέον εξαντληθεί τα εισιτήρια και του άνω διαζώματος της Δυτικής.

Πλέον και οι τρεις κερκίδες που αναλογούν στους φίλους του ΑΠΟΕΛ έχουν... φουλάρει και όπως ενημέρωσαν οι γαλαζοκίτρινοι τίθεται στη διάθεση του κόσμου τους μέρος και της Βόρειας κερκίδας.

«Συνεχίζουμε όλοι μαζί για ένα κατάμεστο ΓΣΠ! Εξασφαλίστε έγκαιρα τη θέση σας!» αναφέρει η ομάδα της Λευκωσίας.