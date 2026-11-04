Χωρίς ζόρια στους 16 του κυπέλλου ο Ολυμπιακός

Θέτοντας από πολύ νωρίς τις βάσεις και χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-0 της Δόξας στην Περιστερώνα για την πρώτη φάση του Κυπέλλου εξασφαλίζοντας το προτελευταίο εισιτήριο για τη φάση των 16.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ μόλις στα 14 δευτερόλεπτα με τον Ηρακλέους ο οποίος έπειτα από μπαλιά του Ενρίκε, συνέκλινε από αριστερά και μπαίνοντας στην περιοχή σούταρε στα δίχτυα, ενώ το 2-0 έγινε στο 21ο λεπτό με πλασέ του Πραξιτέλους, μετά από απόκρουση του Σακκά σε κεφαλιά του Φελίπε.

Ο Ολυμπιακός είχε... διπλό πέναλτι για να σκοράρει τρίτο γκολ, με τον Ηρακλέους στο 30΄ να μην μπορεί να νικήσει τον Σακκά από τα 11 μέτρα, ενώ όταν μέσω VAR δόθηκε επανάληψη λόγω εισόδου παίκτη της Δόξας στην περιοχή πριν από την εκτέλεση, ο πορτιέρο των γηπεδούχων έσωσε ξανά την εστία του στην εκτέλεση του Ηρακλέους. Στο 33΄ οι μαυροπράσινοι κέρδισαν ξανά πέναλτι που όμως ακυρώθηκε από το VAR, ενώ ακολούθως οι δύο ομάδες είχαν από ένα δοκάρι, η Δόξα στο 37΄ με τον Μπατζώνη και ο Ολυμπιακός στο 45΄ με τον Τζιωρτζή.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Δόξα δεν απείλησε σχεδόν καθόλου τους μαυροπράσινους οι οποίοι μάλιστα είχαν προς το τέλος κάποιες φάσεις για τρίτο γκολ και κράτησαν με άνεση το υπέρ τους σκορ που τους έστειλε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

ΔΟΞΑ: Σακκά, Κυρατζής, Ερωτοκρίτου (46΄ Μυρτολλάρη), Κυλίλης, Φοινίρης (46΄ Μεττής), Φωκάς, Στουππής, Μάρκου, Τζάλεξ, Μπατζώνης (46΄ Ηρακλέους), Τζιμπρίλ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Κυριάκου, Φελίπε (46΄ Κίτσιος), Δουμάς, Ενρίκε (58΄ Προκόπ), Πεχλιβάνης (46΄ Ηλία), Τζιωρτζής, Πραξιτέλους, Ευριπίδου, Λώλης (58΄ Χρίστου), Βρίκκης (46΄ Ταμάς), Ηρακλέους.

ΣΚΟΡΕΡ: - / 1΄ Ηρακλέους, 21΄ Πραξιτέλους

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: - / 45+2΄ Ευριπίδου, 63΄ Δουμάς, 70΄ Ταμάς

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Φωτίου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Λουκά Διογένης

4ος Διαιτητής: Λουκά Παντελής

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης