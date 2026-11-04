Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή τίμησε τις κυπριακές αποστολές των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων του 2026

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, σε συνεργασία με την Ιταλική Πρεσβεία στην Κύπρο, πραγματοποίησε στις 2 Νοεμβρίου 2026, στην κατοικία της Πρέσβειρας της Ιταλίας, τιμητική εκδήλωση για τις αποστολές που συμμετείχαν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina, στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες της Γλασκώβης και στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο.

Η εκδήλωση ανέδειξε τη συλλογική προσπάθεια και τη συνεισφορά όλων όσοι συνέβαλαν στην παρουσία της Κύπρου στις τρεις μεγάλες διοργανώσεις. Πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της Allwyn, Diamond Partner της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, Γεώργιος Χρυσοστόμου, αναφέρθηκε στην αξία της προσπάθειας πέρα από τα αγωνιστικά αποτελέσματα, επισημαίνοντας: «Η αξία της προσπάθειας σας δεν μετριέται αποκλειστικά από τη θέση που κατακτήσατε, αλλά και από το ήθος, την αγωνιστικότητα και την αξιοπρέπεια με την οποία εκπροσωπήσατε την πατρίδα μας». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι κάθε συμμετοχή σε μια μεγάλη διοργάνωση αποτελεί επένδυση για το μέλλον των αθλητών και των αθλημάτων τους.

Χαιρετισμούς απηύθυναν η Πρέσβειρα της Ιταλίας στην Κύπρο, Antonella Cavallari, και η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου. Στις δύο επίσημες προσφέρθηκαν τιμητικά δώρα από αθλητικό εξοπλισμό που χρησιμοποίησαν Κύπριοι αθλητές στις διεθνείς διοργανώσεις.

Εκ μέρους των αθλητών, ο πρωταθλητής στίβου Μίλαν Τραΐκοβιτς αναφέρθηκε στη σκληρή και επίπονη δουλειά που προηγείται των μεγάλων επιτυχιών, ευχαριστώντας την ΚΟΕ για την τιμητική εκδήλωση και την αναγνώριση της προσπάθειας όλων όσοι συμβάλλουν στις επιτυχίες των αποστολών.

Η αθλήτρια του τριάθλου Ανελίς Σπαρσή εξέφρασε, εκ μέρους των συναθλητών της, τις ευχαριστίες της προς την ΚΟΕ και τους χορηγούς της για τη δυνατότητα συμμετοχής σε σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις. Τόνισε την αξία των αγωνιστικών εμπειριών και της εκπροσώπησης της Κύπρου, ευχαριστώντας την Πρέσβειρα και την Ιταλική Πρεσβεία για τη συμβολή τους στην ενίσχυση των αθλητικών δεσμών μεταξύ Κύπρου και Ιταλίας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν επίσης οι χορηγοί της ΚΟΕ, με την απονομή δώρων που προσφέρθηκαν από τους αθλητές. Τιμητικό δίπλωμα απονεμήθηκε στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ), ως αναγνώριση της συμβολής του στην προβολή των αγώνων, μέσα από περισσότερες από 160 ώρες ζωντανής τηλεοπτικής κάλυψης, δίνοντας στο κυπριακό κοινό την ευκαιρία να παρακολουθήσει τις προσπάθειες των αθλητών.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τις βραβεύσεις αθλητών και συνοδών ανά αθλητική ομοσπονδία. Συνολικά τιμήθηκαν 24 ομοσπονδίες, συμπεριλαμβανομένης της Κυπριακής Εθνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ευχαριστεί θερμά την Allwyn, Diamond Partner, για τη στήριξη στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης, καθώς και για τη διαχρονική συμβολή της στην προώθηση της αποστολής και του έργου της ΚΟΕ.

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή