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Μπεργκ ενόψει Ναϊμέγκεν: «Πρέπει να είμαστε κοντά στο καλύτερο μας επίπεδο»

ΓΗΠΕΔΟ

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Η συνέντευξη Τύπου του προπονητή της Ομόνοιας

Συνέντευξη Τύπου ενόψει του αυριανού (5/11, 19:45) αγώνα της Ομόνοιας με τη Ναϊμέγκεν στην Ολλανδία για την 4η αγωνιστική του Europa League παρέθεσε ο προπονητής των πρασίνων Χένινγκ Μπεργκ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Έκανε εντυπωσιακή σεζόν πέρσι η Ναϊμέγκεν. Παίζει διαφορετικά σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες στην Ολλανδία. Δεν έχει τα ίδια αποτελέσματα με πέρσι, αλλά είναι πολύ καλή ομάδα και έχει κάνει καλές εμφανίσεις. Στηρίζεται πολύ στις φυσικές της δυνάμεις. Βλέπουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό.

«Το κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Αρχίσαμε εξαιρετικά με δύο νίκες. Με την Μπενφίκα ήμασταν ανταγωνιστικοί. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε Ευρώπη και πρωτάθλημα. Παίζουμε με πολύ καλές ομάδες. Υπάρχει ελπίδα για να πάρουμε κάτι περισσότερο».

Για τη Ναϊμέγκεν: «Είναι μια ομάδα αρκετή διαφορετική με τις υπόλοιπες που αντιμετωπίσαμε. Παίζει πολύ επιθετικά και στηρίζεται στις φυσικές της δυνάμεις. Παίζει κάθετο ποδόσφαιρο και επιτίθεται με πολλούς παίκτες. Είναι ανοικτή στο γήπεδο γιατί προσπαθεί να σκοράρει όσα πιο πολλά γκολ μπορεί. Είναι καλό να την παρακολουθούν οι ουδέτεροι φίλαθλοι. Πρέπει να είμαστε κοντά στο καλύτερο μας επίπεδο. Ο προπονητής της κάνει εξαιρετική δουλειά. Είναι πολύ καλή ομάδα. Έκανε και κάποιες πωλήσεις παικτών το καλοκαίρι».

Για τα αγωνιστικά νέα: «Όσοι ήρθαν εδώ είναι έτοιμοι για τον αγώνα».

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