Το φοβερό βίντεο της ΑΕΚ για το μεγάλο ματς με τη Ρεάλ

Η μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά της ΑΕΚ έφτασε, αφού απόψε (4/11, 19:45, Live στο Gazzetta) υποδέχεται τη μεγάλη Ρεάλ Μαδρίτης, για την 4η αγωνιστική του Champions League.

Ο Δικέφαλος έχει 3 πόντους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση (από τη νίκη στην πρεμιέρα επί της Λασκ με 1-0) και θέλει να πάρει το καλύτερο δυνατό σκορ, απέναντι στους αστέρες του Ζοσέ Μουρίνιο.

Στο πλαίσιο αυτό, οι άνθρωποι της Ένωσης ετοίμασαν ένα επικό βίντεο που ανέβηκε στα social media, με την εικόνα των Παπαϊωάννου και Πούσκας (από το φιλικό του 1965, 3-3) που αγκαλιάζονται να κεντρίζει το ενδιαφέρον. Στο εν λόγω κλιπ συναντάμε μεταξύ άλλων τα 15 τρόπαια των Μαδριλένων, ιστορικούς ποδοσφαιριστές της Ένωσης, το στέμμα της Βασίλισσας και πρωτοσέλιδα από αναμετρήσεις των δυο ομάδων.

gazzetta.gr