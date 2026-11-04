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Θρίαμβος στο Ντακάρ: Δύο χάλκινα μετάλλια για τον Άντριου Μάρκους Λαγούτη!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ιστορικές στιγμές για την αποστολή της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και την κυπριακή κολύμβηση στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων!

Μια ανεπανάληπτη επιτυχία! Ο Άντριου Μάρκους Λαγούτης κατέκτησε δύο χάλκινα μετάλλια στους 4ους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Ντακάρ 2026», ανεβαίνοντας δύο φορές στο βάθρο και γράφοντας μια χρυσή σελίδα στην ιστορία της κυπριακής κολύμβησης!

Ο νεαρός Κύπριος κολυμβητής κατέκτησε αρχικά το χάλκινο μετάλλιο στα 50μ. Ελεύθερο, με επίδοση 23.04, χαρίζοντας στην Κύπρο το πρώτο μετάλλιο στην ιστορία της κυπριακής κολύμβησης στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων!

Στον τελικό των 50μ. Ελεύθερο, το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Zdenek Prochazka από την Τσεχία με 22.54, ενώ το αργυρό πήρε ο Jaden Mills από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο με 22.99. Ο Άντριου Λαγούτης, με 23.04, ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

Και ο θρίαμβος είχε συνέχεια! Λίγα λεπτά αργότερα, στον τελικό των 50μ. Πεταλούδα, ο Λαγούτης πραγματοποίησε ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση, τερματίζοντας στην τρίτη θέση με χρόνο 24.57 και κατακτώντας το δεύτερο χάλκινο μετάλλιό του στους Αγώνες!

Στα 50μ. Πεταλούδα, το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Zain Ali από την Αίγυπτο με 24.06, ενώ το αργυρό πήρε ο Aleksej Kalanj από τη Σερβία με 24.54.

Δύο μετάλλια – Μια ιστορική παρουσία

Με τις δύο αυτές σπουδαίες διακρίσεις, ο Άντριου Λαγούτης γίνεται πρωταγωνιστής μιας ιστορικής επιτυχίας για την αποστολή της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής. Τα μετάλλια του αποτελούν το τρίτο και το τέταρτο μετάλλιο της Κύπρου στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων, μετά τα αργυρά του Αλέξανδρου Πουρσανίδη στη σφυροβολία το 2010 και της Σκεύης Ανδρέου στα 100μ. το 2014. Αυτή τη φορά ύστερα από 12 χρόνια, καταγράφονται στην ίδια διοργάνωση με διαφορά λίγων μόνο λεπτών.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή συγχαίρει θερμά τον Άντριου, την οικογένειά του, τους προπονητές του και την Κυπριακή Ομοσπονδία Κολύμβησης για αυτή την ανεπανάληπτη επιτυχία.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ευχαριστεί θερμά την ALLWYN (Diamond Partner) τις EUROBANK και LOGICOM (Platinum Partners) και την PETROLINA (Gold Partner) για τη διαχρονική στήριξη τους στον κυπριακό αθλητισμό και στην αποστολή στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Ντακάρ 2026».

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή

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