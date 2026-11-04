Ομόνοια 29Μ: Βραβεύτηκαν οι Άμπρι (ξανά) και Ουζόχο

Διπλή βράβευση για ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας 29ης Μαΐου από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών.

Ο Στιβ Άμπρι παρέλαβε το βραβείο Stoiximan Top Goal της 7ης αγωνιστικής τηςCyprus League by Stoiximan 2026/27, με τον επιθετικό από τη Γουινέα-Μπισάου να παίρνει για δεύτερη φορά το εν λόγω βραβείο καθώς το πήρε και την 3η αγωνιστική (ενώ ήταν υποψήφιος και την 1η).

Επιπλέον ο Φράνσις Ουζόχο παρέλαβε το βραβείο Stoiximan Top Save της 5ης αγωνιστικής. O Νιγηριανός πορτιέρο δήλωσε χαρούμενος το αφιέρωσε σε όλη την ομάδα κι ευχαρίστησε τους οπαδούς για τη στήριξη τους.