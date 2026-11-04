Σα Πίντο για Τβέντε: «Είμαστε η Πάφος, θα κάνουμε το καλύτερο»

Συνέντευξη Τύπου ενόψει της αυριανής (5/11, 22:00) εκτός έδρας αναμέτρησης με την Τβέντε για το Conference League παρέθεσε ο προπονητής της Πάφου Ρικάρντο Σα Πίντο.

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«Το απαιτητικό πρόγραμμα δεν είναι ό,τι καλύτερο, αυτό είναι το ποδόσφαιρο όμως. Το ίδιο συνέβη και στη Νάπολι. Το φαβορί είναι ο αντίπαλος, θεωρώ ότι δεν έχουμε τόση πίεση.

Έχω παιδιά που δεν μπορώ να βάλω στη λίστα γιατί ήρθαν αργά… πρέπει να το δει αυτό η διοργάνωση. Είμαστε η Πάφος όμως, θα κάνουμε το καλύτερο.

Ο αντίπαλος είναι σε φόρμα, τέταρτος στο πρωτάθλημα, με πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη. Περιμένουμε πολύ καλή ατμόσφαιρα, αυτά τα παιχνίδια αρέσουν στους ποδοσφαιριστές, απολαμβάνουν να παίζουν. Ακόμα και η ισοπαλία είναι καλό αποτέλεσμα.

Μελετήσαμε πολύ τον αντίπαλο. Έχει πολλή ποιότητα στην άμυνα, στο κέντρο, στην επίθεση με πολύ ποιοτικούς παίκτες στα άκρα. Ομάδα που της αρέσουν και οι εκπλήξεις καθώς αλλάζει και συστήματα την ώρα του παιχνιδιού. Μπορεί να σε πληγώσει με βαθιές μπαλιές. Τα μελετήσαμε όλα αυτά».