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Φαν ντεν Μπρομ: «Να μην πέσουμε στην παγίδα της Πάφου» - Ποια αδυναμία της βρήκε

ΓΗΠΕΔΟ

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Τι είπε στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής της Τβέντε

Συνέντευξη Τύπου ενόψει του αυριανού (5/11, 22:00) αγώνα με την Πάφο για την 3η αγωνιστική του Conference League παραχώρησε ο προπονητής της Τβέντε, Τζον Φαν ντεν Μπρομ.

Αρχικώς, ερωτηθείς πόσο είδε και μελέτησε την Πάφο, είπε: «Αρκετά. Είδαμε βίντεο και μελετήσαμε τις αναλύσεις που λάβαμε. Τα συζητήσαμε και τα βλέπαμε καθημερινά. Χρειάζεται λίγος χρόνος για να πάρεις μια καλή εικόνα του αντιπάλου. Είναι μια έμπειρη ομάδα με πολλή ατομική ποιότητα».

Ο προπονητής της Τβέντε βρίσκει αδυναμία στον τρόπο με τον οποίον η Πάφος συμπεριφέρεται όταν χάνει την κατοχή και θεωρεί πως η ομάδα του μπορεί να αξιοποιήσει της αντεπιθέσεις. «Συχνά δεν επιστρέφουν πίσω», είπε ο Φαν Ντεν Μπρομ γελώντας. «Αυτό σημαίνει ότι είναι καλά τοποθετημένοι στην επίθεση και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτό», συμπλήρωσε.

Αν και αναγνωρίζει ότι η άμυνα της Πάφου τοποθετείται πολύ ψηλά, ταυτόχρονα προειδοποιεί ότι η Τβέντε δεν πρέπει να την ξαναπάθει. «Πρέπει να σίγουρευτούμε ότι δεν θα βαδίσουμε στην παγίδα τους, όπως πάθαμε στα προκριματικά με Φερεντσβάρος και Τβέντε».

«Κάθε ευρωπαϊκός αντίπαλος έχει έναν αριθμό καλών παικτών και αύριο δεν θα είναι διαφορετικά», ήταν το καταληκτικό σχόλιο του προπονητή της Τβέντε.

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