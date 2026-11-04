Δόξα-Ολυμπιακός: Γκολ στα 14 δευτερόλεπτα!

Μόλις 14 δευτερόλεπτα μετά το πρώτο σφύριγμα του ρεφ άνοιξε το σκορ στον αγώνα ανάμεσα σε Δόξα και Ολυμπιακό που διεξάγεται στην Περιστερώνα για την πρώτη φάση του Κυπέλλου!

Το προβάδισμα με το... καλημέρα το πήραν οι φιλοξενούμενοι όταν μετά τη σέντρα, ο Ενρίκε έβγαλε την μπαλιά στον Ηρακλέους ο οποίος συνέκλινε από αριστερά, ντρίμπλαρε τον αντίπαλο που τον επιτηρούσε και με σουτ έγραψε το 1-0.