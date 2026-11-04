Τα περαστικά του Παναθηναϊκού στον Όσμαν: «Ανυπομονούμε να σε δούμε ξανά στο παρκέ»

Ο Τσέντι Όσμαν υπέστη ρήξη μηνίσκου, προκαλώντας σοκ στο «στρατόπεδο» του ΠΑΟΚ, με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να στέλνει περαστικά στον πρώην παίκτη του.

Συγκεκριμένα οι «πράσινοι» μέσω ανάρτησης στα social media, έγραψαν: «Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εύχεται στον Τσέντι Όσμαν ταχεία και πλήρη ανάρρωση.

Ανυπομονούμε να σε δούμε ξανά στο παρκέ, υγιή και δυνατό, Τσέντι».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Παναθηναϊκού:

Panathinaikos BC AKTOR extends its best wishes to @cediosman for a speedy and complete recovery. We look forward to seeing you back on the court healthy and strong, Cedi. 🙏 #paobcaktor https://t.co/y3VlqHaBPf — Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 4, 2026

gazzetta.gr