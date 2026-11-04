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Με ανατροπή στα προημιτελικά του Χονγκ Κονγκ η Σάκκαρη

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επικράτησε με 2-1 σετ (4-6, 6-3, 6-3) της Μάγια Τζόιντ και εξασφάλισε την παρουσία της στην οκτάδα της διοργάνωσης.

Με σπουδαία ανατροπή εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Χονγκ Κονγκ η Μαρία Σάκκαρη! Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε της Μάγια Τζόιντ με 2-1 σετ (4-6, 6-3, 6-3), επιστρέφοντας από το χαμένο πρώτο σετ για να πάρει το εισιτήριο για την οκτάδα της διοργάνωσης WTA 250.

Η 20χρονη Αυστραλή μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση, αιφνιδιάζοντας την αντίπαλό της και εκμεταλλευόμενη τα λάθη της. Βρήκε το break που αναζητούσε και διατήρησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος του πρώτου σετ, κατακτώντας το με 6-4.

Η αντίδραση της Ελληνίδας πρωταθλήτριας ήταν άμεση, ανεβάζοντας την απόδοσή της και βελτιώνοντας το παιχνίδι της από τη γραμμή του σερβίς. Με καλύτερες επιλογές στα κρίσιμα σημεία και λιγότερα αβίαστα λάθη, πήρε τον έλεγχο του δεύτερου σετ και ισοφάρισε με 6-3.

Στο τρίτο σετ, η Σάκκαρη συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, έχοντας τις λύσεις απέναντι στην προσπάθεια της Αυστραλής να παραμείνει ανταγωνιστική. Πίεσε το αντίπαλο σερβίς, απέκτησε το προβάδισμα που χρειαζόταν και με νέο 6-3 ολοκλήρωσε την ανατροπή.

Μάλιστα, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με επτά άσους, έχοντας αποτελεσματικό σερβίς στα κρίσιμα σημεία. Η Ελληνίδα, που βρίσκεται στο Νο. 4 του ταμπλό, θα μάθει την αντίπαλό της στα προημιτελικά από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

sport-fm.gr

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΤενις

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