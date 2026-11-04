Γράφτηκε ιστορία: Χάλκινος Ολυμπιονίκης ο Άντριου Μάρκους Λαγούτης!

Mια τεράστια επιτυχία για τον κυπριακό αθλητισμό και την αποστολή της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής στους 4ους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Ντακάρ 2026»! Ο Άντριου Μάρκους Λαγούτης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 50μ. Ελεύθερο, γράφοντας μια ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία της κυπριακής κολύμβησης!

Με εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό, ο νεαρός Κύπριος κολυμβητής τερμάτισε στην 3η θέση με επίδοση 23.04, ανεβαίνοντας στο βάθρο μιας κορυφαίας διεθνούς διοργάνωσης και γεμίζοντας περηφάνια ολόκληρη την Κύπρο.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Zdenek Prochazka από την Τσεχία με 22.54, ενώ το αργυρό πήρε ο Jaden Mills από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο με 22.99.

Ένα μετάλλιο που περνά στην ιστορία

Η επιτυχία του Άντριου αποτελεί το πρώτο μετάλλιο για την κυπριακή κολύμβηση στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων και το τρίτο συνολικά για την Κύπρο στη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση Νέων του πλανήτη.

Είχαν προηγηθεί τα δύο αργυρά μετάλλια του Αλέξανδρου Πουρσανίδη στη σφυροβολία, στη Σιγκαπούρη το 2010, και της Σκεύης Ανδρέου στα 100μ., στο Νανζίνγκ το 2014.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή συγχαίρει θερμά τον Άντριου Λαγούτη, την οικογένειά του, τους προπονητές του και την Κυπριακή Ομοσπονδία Κολύμβησης για αυτή την ιστορική επιτυχία, που αποτελεί πηγή έμπνευσης για τη νέα γενιά αθλητών.

Άντριου, μας έκανες περήφανους! Η αποστολή της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και ολόκληρη η Κύπρος πανηγυρίζουν μαζί σου!

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ευχαριστεί θερμά την ALLWYN (Diamond Partner) τις EUROBANK και LOGICOM (Platinum Partners) και την PETROLINA (Gold Partner) για τη διαχρονική στήριξη τους στον κυπριακό αθλητισμό και στην αποστολή στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Ντακάρ 2026».





Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή