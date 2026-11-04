ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με εκπλήξεις η ενδεκάδα της ΑΕΚ για τη ματσάρα με τη Ρεάλ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Η αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ για τον σπουδαίο αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Στην αποστολή ο Στρακόσα.

Η ΑΕΚ μετά τις διαδοχικές ήττες στην Αγγλία από Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι επιστρέφει στις υποχρεώσεις της στη League Phase του Champions League με το σπουδαιότερο, βάσει αντιπάλου, παιχνίδι της στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο λόγος φυσικά για τoν μεγάλο αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα του ματς με τους Μερένγκες έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα των πρωταθλητών Ελλάδας.

Ο Δικέφαλος θα παραταχθεί σε διάταξη 4-4-2. Ο Μπρινιόλι παραμένει στην εστία, ενώ ο Στρακόσα επέστρεψε στην αποστολή αλλά είναι στον πάγκο. Η τετράδα της άμυνας αποτελείται από τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο.

Κάιρινεν - Αριάγκα δίδυμο στα χαφ, με τους Μάγερ - Κοϊτά ακραίους μεσοεπιθετικούς. Περιφερειακά του Γιόβιτς θα αγωνιστεί ο Γκατσίνοβιτς.

Η σύνθεση της ΑΕΚ: Μπρινιόλι - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Μάγερ, Κάιρινεν, Αριάγκα, Κοϊτά - Γιόβιτς, Γκατσίνοβιτς

Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Στρακόσα, Μπαλαμώτης, Ζούμπκοφ, Μαρίν, Βάργκα, Μάνταλος, Βίντα, Λυκογιάννης, Βιτάλις, Ζίνι

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΕλλαδαΕυρωπαικες Διοργανωσεις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Βασιλιάς» στη Μαδρίτη ο Παναθηναϊκός, υπέταξε τη Ρεάλ με «σεληνιασμένο» Ναν!

EUROLEAGUE

|

Category image

Ιστορικό χατ-τρικ του Δουβίκα στο φοβερό 9-1 της Κόμο - Λυτρωτής Καρέτσας, διπλά για Σίτι, Άρσεναλ

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

«Εκτός αρχικής λίστας της EuroLeague ο ΠΑΟΚ, αλλά με θέση στη μάχη για το franchise»

EUROLEAGUE

|

Category image

Οι βαθμοί που χρειάζεται o Oλυμπιακός για την οκτάδα

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Ιδού ο πρώτος αντίπαλος του Ινφαντίνο για την προεδρία της FIFA

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ασταμάτητος Δουβίκας, σκόραρε και στο τέταρτο παιχνίδι της Κόμο στο Champions League!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Αγωνία στον Ολυμπιακό με Σάλιακα ενόψει ΠΑΟΚ

Super League

|

Category image

Αποχαιρέτησε το CEV Challenge Cup η Ολυμπιάδα

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Προσπάθησε η ΑΕΛ αλλά ήταν ανώτερη η Ζάμπινι στο «Σπύρος Κυπριανού»

ΑΕΛ

|

Category image

Ήττα στη Θεσσαλονίκη από τον Ηρακλή για την ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Αποθέωση από Μουρίνιο: «Είπα σε Νίκολιτς και Ριμπάλτα ότι αυτή η ΑΕΚ είναι μια σπουδαία ΑΕΚ»

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

ΛΟΤΤΟ: Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης (4/11)

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Σούπερ ανατροπή της Φενέρ κόντρα στη Λίβερπουλ!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Άγγιξε το «θαύμα» με τη Ρεάλ η ΑΕΚ, προηγήθηκε δύο φορές και «λύγισε» στο 90+2'!

Ελλάδα

|

Category image

Άλμα μέσω Ολλανδίας!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη