ΑΠΟΕΛ: Τα εισιτήρια για το ματς των 100 ετών!

Στις 8 Νοεμβρίου, γιορτάζουμε όλοι μαζί. Γιατί τα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ ανήκουν σε όλους τους ΑΠΟΕΛΙΣΤΕΣ!

Αγώνας: ΑΠΟΕΛ - Άρης Λεμεσού (Α' Φάση-9η Αγ/κή), Κυριακή 08/11/2026 | 19:00, ΓΣΠ

O αγώνας συμπεριλαμβάνεται στα Εισιτήρια Διαρκείας 2026-27

Ο πιο συμβολικός αγώνας στην ιστορία του ΑΠΟΕΛ πλησιάζει!

Η αναμέτρηση ΑΠΟΕΛ - Άρης Λεμεσού, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος, αποκτά ξεχωριστή ιστορική σημασία, καθώς θα διεξαχθεί την ημέρα που ο Θρύλος συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής!

Με στόχο να δώσουμε τη δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο να βρίσκεται στο ΓΣΠ, για αυτή τη μοναδική ιστορική στιγμή, η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ, σε συνεννόηση με το Σωματείο ΑΠΟΕΛ, αποφάσισαν όπως ισχύσουν τα ακόλουθα:

1. Κάρτα Φίλου Σωματείου ΑΠΟΕΛ

Όσοι φίλαθλοι επιλέξουν να παρακολουθήσουν για πρώτη φορά φέτος αγώνα του ΑΠΟΕΛ, δεν θα επιβαρυνθούν με το κόστος των €25 για την έκδοση της "Κάρτας Φίλου Σωματείου ΑΠΟΕΛ". Η συγκεκριμένη χρέωση θα ισχύσει κατά την αγορά εισιτηρίου για τον δεύτερο αγώνα τους. Η αναστολή της συγκεκριμένης χρέωσης θα ισχύσει μόνο για τον αγώνα ΑΠΟΕΛ-Άρης.

2. Μείωση τιμών εισιτηρίων

Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ μειώνει την τιμή του Κανονικού εισιτηρίου στα €10, στα Μαθητικά εισιτήρια στα €5 ενώ το Παιδικό εισιτήριο καθορίζεται στα €5.

3. Εισφορά προς το Σωματείο ΑΠΟΕΛ

Τα κανονικά εισιτήρια θα επιβαρύνονται με επιπλέον €5 και τα μαθητικά εισιτήρια με επιπλέον €2,5, ως εισφορά προς το Σωματείο ΑΠΟΕΛ.

4. Τελικές τιμές εισιτηρίων

Κανονικό εισιτήριο: €10 + €5 εισφορά = €15

Μαθητικό εισιτήριο: €5 + €2,5 εισφορά = €7,5

Παιδικό εισιτήριο: €5

Τμήματα Gold και VIP: €25 + €5 εισφορά = €30

* Από αγορές μέσω διαδικτύου υπάρχει επιπλέον χρέωση για έξοδα επεξεργασίας

Στόχος μας είναι να γεμίσει κάθε κάθισμα του σταδίου ΓΣΠ, την ημέρα που ο Θρύλος, η μεγαλύτερη και πιο επιτυχημένη ομάδα της Κύπρου, γιορτάζει έναν ολόκληρο αιώνα ιστορίας.

100 χρόνια Τιμής, Δόξας και Περηφάνιας!

Στις 8 Νοεμβρίου, γιορτάζουμε όλοι μαζί. Γιατί τα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ ανήκουν σε όλους τους ΑΠΟΕΛΙΣΤΕΣ!

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝΚΕΡΚΙΔΑΚΑΝΟΝΙΚΟΜΑΘΗΤΙΚΟΠΑΙΔΙΚΟGOLD (106, 107, 204-206) & VIP*€30€30€30ΔΥΤΙΚΗ (Εκτός Gold & VIP)€15€7,5€5ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ€15€7,5€5ΝΟΤΙΑ€15€7,5€5

ΚΑΝΟΝΙΚΟ: εκδίδεται για άτομα άνω των 20 ετών.

ΜΑΘΗΤΙΚΟ: εκδίδεται για άτομα άνω των 14 και κάτω των 20 ετών.

ΠΑΙΔΙΚΟ: εκδίδεται για παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών. (Περιορισμένος αριθμός παιδικών εισιτηρίων)

* Εισιτήρια στα VIP εκδίδονται μόνο για μέλη του ΓΣΠ

Οι φίλαθλοι μας μπορούν να εξασφαλίσουν εισιτήριο του αγώνα με τους εξής τρόπους:

1. ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟ: Δευτέρα, 02 Νοεμβρίου 2026, 15:30

ΜΕΧΡΙ: Κυριακή, 08 Νοεμβρίου 2026, 19:00

* Επιπρόσθετη χρέωση για έξοδα επεξεργασίας

2. ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ Orange Shop - Σταυρού

ΑΠΟ: Δευτέρα, 02 Νοεμβρίου 2026, 15:30

ΜΕΧΡΙ: Σάββατο, 07 Νοεμβρίου 2026, 17:30

Ωράριο τμήματος εισιτηρίων :

Δευτέρα-Σάββατο 09:30-19:00 Κυριακή: Τμήμα εισιτηρίων ΚΛΕΙΣΤΟ Σάββατο 07.11.2026 09:00-17:30

* Απαραίτητη η προσκόμιση της κάρτας φιλάθλου

3. ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΣΤΟ ΓΣΠ (Δυτικά Ταμεία)

Κυριακή, 08 Νοεμβρίου 2026, 17:30

* Απαραίτητη η προσκόμιση της κάρτας φιλάθλου.

Οι συμμετέχονες στο APOEL FC Loyalty Scheme θα επιβραβευθούν με 100 βαθμούς.

Εφαρμογή APOEL FC Wallet

Στη διάθεση του κόσμου της ομάδας μας έχει τεθεί η νέα εφαρμογή APOEL FC Wallet, μέσω της οποίας ο κάθε φίλαθλος μπορεί να έχει εύκολη και άμεση πρόσβαση στα εισιτήρια του.

Η εφαρμογή APOEL FC Wallet είναι διαθέσιμη τόσο στο App Store για iOS, όσο και στο Play Store για Android.

ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ

Για άτομα άνω των 14 χρονών, η Κάρτα Φιλάθλου είναι απαραίτητη για αγορά εισιτηρίου και είσοδο στο γήπεδο .

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Απαραίτητη η επίδειξη κάρτας φιλάθλου και εισιτηρίου αγώνα για ταυτοποίηση κατά την είσοδο στο γήπεδο

- Όσοι φίλαθλοι επιλέξουν να παρακολουθήσουν για πρώτη φορά φέτος αγώνα του ΑΠΟΕΛ, δεν θα επιβαρυνθούν με το κόστος των €25 για την έκδοση της "Κάρτα Φίλου Σωματείου ΑΠΟΕΛ". Η συγκεκριμένη χρέωση θα ισχύσει κατά την αγορά εισιτηρίου για τον δεύτερο αγώνα τους. Η αναστολή της συγκεκριμένης χρέωσης θα ισχύσει μόνο για τον αγώνα ΑΠΟΕΛ-Άρης.

- Οι εισόδοι θα ανοίξουν στις 16:30 και καλούνται οι φίλαθλοι όπως προσέλθουν στο Στάδιο έγκαιρα προς αποφυγή ταλαιπωρίας λόγω της διαδικασίας του σωματικού ελέγχου αλλά και του ελέγχου των καρτών φιλάθλων.

- Το εισιτήριο αγώνα σε οποιανδήποτε έντυπη μορφή, θα γίνεται αποδεκτό μόνο αν παρουσιάζεται στην είσοδο, χωρίς οποιαδήποτε φθορά. Εισιτήριο με αποκομμένα ή αλλοιωμένα στοιχεία και την παρουσίαση μόνο του barcode, δε θα γίνεται αποδεκτό. Το συγκεκριμένο εισιτήριο θα ακυρώνεται άμεσα και στον κάτοχο του θα απαγορεύεται η είσοδος στο στάδιο.

- Προσπάθεια εισόδου στο γήπεδο με εισιτήριο ή κάρτα διαρκείας η οποία έχει χρησιμοποιηθεί ξανά για είσοδο στον ίδιο αγώνα είναι παράνομη και η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ενημερώνει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις θα λάβει μέτρα εναντίον των παρανομούντων. Στις δε περιπτώσεις των εισιτηρίων διαρκείας διατηρεί το δικαίωμα να τα ακυρώσει

- Απαγορεύεται η μεταφορά επικίνδυνων αντικειμένων εντός του Σταδίου

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εισιτηρίων στο 77771926, Επιλογή 1 (tickets@apoelfc.com.cy).

Κρατήσεις ΑμεΑ τηλεφωνικώς στο 77771926, Επιλογή 3.