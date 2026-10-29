Πνέουν τα μένεα στην ΑΕΛ: «Είναι από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που θα κουβαλά η νυν διοίκηση της ΚΟΠ»

Σφοδρά παράπονα εκφράζουν στην ΑΕΛ για την Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠ, η οποία προχώρησε στην εκδίκαση αποφάσεων πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της υπερασπιστικής γραμμής των ομάδων. Ο εκπρόσωπος Τύπου των γαλαζοκιτρίνων, Νικόλας Λεβέντης, παραχώρησε σε δηλώσεις και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα όσα προηγήθηκαν (ΣΠΟΡ FM 95.0).

Αναλυτικά τα σχετικά αποσπάσματα:

Για το σκεπτικό με τον Καφού, αν τους έχει γνωστοποιηθεί: «Αγνοείται, δεν μας έχει σταλεί οτιδήποτε. Αναμένουμε να δούμε πότε θα συγγραφεί, πότε θα μας το στείλουν. Μας είπαν από την αρχή ότι θα είναι busy. Μετά από 24 μέρες, προς το παρόν δεν έχουμε λάβει κάτι. Με τον τρόπο που λειτουργεί η Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠ, όλοι λίγο - πολύ αναμέναμε να μας εκπλήξει αρνητικά. Να προχωρήσει σε εκδίκαση πριν εκπνεύσει η προθεσμία που μας δόθηκε την περασμένη Δευτέρα. Είναι από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Δεν έχει να κάνει με τις τιμωρίες του ΑΠΟΕΛ, έχει να κάνει με τους θεσμούς. Η αγωνιστική διαδικασία επηρεάζεται. Και ο πιο αδαής φίλαθλος, αντιλαμβάνεται ότι από τη στιγμή που το θεσμικό όργανο φτάνει στο σημείο να επισπέυσει παράτυπα τη διαδικασία, αγγίζει ευθεως την ισωνυμία. Μιλάμε για αλλοίωση του αγωνιστικού προγραμματισμού. Έχουμε στείλει επιστολή από την ίδια μέρα. Ζητάμε να μας ενημερώσουν γιατί δεν ακολουθήθηκε η γνωστή διαδικασία».

Για το αν έγινε σκόπιμα: «Σίγουρα δεν μπορούσε να γίνει Δευτέρα η εκδίκαση. Από τη στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία για να σταλεί η υπεράσπιση, που μας δόθηκε γραπτώς. Θα έπρεπε να ολοκληρωθεί το χρονοδιάγραμμα. Το θέμα είναι, αν αυτό το λάθος έγινε υπό την καθοδήγηση ή έγινε εν αγνοία της Δικαστικής Επιτροπής. Ένα ερώτημα που θεωρώ πως δεν θα μας απαντήσει κάποιος. Πρέπει να μπαίνουμε πιο βαθιά στους θεσμούς. Είναι από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που θα κουβαλά η νυν διοίκηση της ΚΟΠ. Κι όταν έρθει ο Μάιος, θα τα θυμίσουμε, σε αυτούς που θα ζητήσουν την ψήφο μας. Θα έρθει η ώρα που θα γυρίσει ο τροχός και εκεί η ΑΕΛ θα λειτουργήσει διαφορετικά.

Κάναμε τη συνάντηση με την ΚΟΠ. Δυστυχώς, όπως ανέφερα ξανά, κάποιοι πάνε μόνο για το φαγητό. Κάποια σωματεία θίχτηκαν και μου έκαναν και επίθεση προσωπικά. Είναι ξεκάθαρο ότι νωσούν ότι κάποιοι θεσμοί. Ελπίζουμε να μας δώσουν εξήγηση, γιατί εκδικάστηκαν οι υποθέσεις προτού να εκπνεύσει το χρονοδιάγραμμα για υποβολή της υπεράσπισης».

Για το αν έχει στήριξη κι άλλων ομάδων σε αυτό η ΑΕΛ: «Η ΑΕΛ πάντα ενεργεί μόνη της, εκεί που θεωρεί ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Τα υπόλοιπα σωματεία θα πρέπει να σταματήσουν να κρύβονται και να ξεκινήσουν να φωνάζουν για την δικαιοσύνη. Για την ισονομία και την αξιοπιστία. Η ΑΕΛ φωνάζει χωρίς να έχει εμπλοκή, αλλά φωνάζει γιατί δεν υπάρχουν τα παραπάνω. Μόνο η ΑΕΛ πρέπει να φωνάξει; Δεν ενοχλά κανένα ότι αλλοιώθηκε ο αγωνιστικός προγραμματισμός. Φαίνεται ότι βολεύονται με την παρούσα κατάσταση. Ο εκπρόσωπος της ΑΕΛ στην ΚΟΠ δεν έχει καμία σχέση. Ακόμη και να αποχωρήσει, δεν θα αλλάξει κάτι στο τρόπο λειτουργίας διαδικασιών. Το σημειώνω ξανά, έχουν εκδικαστεί πριν εκπνεύσει η διαδικασία για την υποβολή της υπεράσπιστης. Αν μας ενημέρωνε νωρίτερα η Δικαστική Επιτροπή, ότι θα ήταν μέχρι τη Κυριακή η διαδικασία, δεν θα λέγαμε κάτι. Αυτή τη στιγμή έγινε εν αγνοία των σωματείων. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του».