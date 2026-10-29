Θέλει κόσμο στο «αιώνιο» ο ΑΠΟΕΛ - Προχωρά σε έφεση!

Βαρύς έπεσε ο πέλεκυς για τον ΑΠΟΕΛ, καθώς τιμωρήθηκε προ ημερών με κεκλεισμένων των θυρών και απαγόρευση μετακίνησης.

Έτσι στο παιχνίδι κυπέλλου με τον Χαλκάνορα Ιδαλίου εξέτισε την πρώτη ποινή, ωστόσο στο εκτός έδρας ματς της Κυριακής (01/11) με την Ομόνοια Αρ., θα έχει κανονικά τον κόσμο στο πλευρό του, κι έτσι η απαγόρευση θα ισχύσει στο επόμενο εκτός έδρας με την Ομόνοια (21/11).

Αυτό θα προσπαθήσει να ανατρέψει η ομάδα της πρωτεύουσας, καθώς οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως θα προχωρήσει σε έφεση.