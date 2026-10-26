Και κεκλεισμένων και απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων στον ΑΠΟΕΛ - Σε ποια ματς θα ισχύσουν

Με ποινή απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων στον επόμενο εκτός έδρας αγώνα αλλά και μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών, τιμωρήθηκε ο ΑΠΟΕΛ από τη Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠ, για είσοδο οπαδών του στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα αλλά και αναφώνηση ρατσιστικών μηνυμάτων κατά παικτών της Πάφου, στον αγώνα της 19ης Οκτωβρίου στο «Στέλιος Κυριακίδης».

Σημειώνεται ότι η απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων θα εφαρμοστεί στον εκτός έδρας αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου για την 8η αγωνιστική, ενώ για την ποινή κεκλεισμένων των θυρών, παρότι είναι εφέσιμη, ο ΑΠΟΕΛ αναμένεται να μην ασκήσει το σχετικό του δικαίωμα, προκειμένου να εφαρμοστεί στον αγώνα κυπέλλου με τον Χαλκάνορα, καθότι διαφορετικά θα... κινδυνέψει ο αγώνας με τον Άρη στις 8/11 όπου θα γιορτάσει τα 100χρονά του.

Αναλυτικά οι ποινές που επιβλήθηκαν στον ΑΠΟΕΛ:

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΕΛ στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΠΑΦΟΣ FC - ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας/19.10.2026 (6η αγωνιστική).

-Για μεταφορά εντός του σταδίου και στην κερκίδα επικίνδυνων αντικειμένων (καπνογόνα, κροτίδες και πυρσοί) από οπαδούς της ομάδας, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο

-Για πυροδότηση στην κερκίδα επικίνδυνων αντικειμένων (καπνογόνα, κροτίδες και πυρσοί) από οπαδούς της ομάδας πριν την έναρξη και κατά τη διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο

-Για είσοδο στον αγωνιστικό χώρο οπαδών της ομάδας κατά την διάρκεια του αγώνα (στο 2ο λεπτό), κατά παράβαση του άρθρου 10.2(α) και/ή 10.3(α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο και απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων στον επόμενο εκτός έδρας αγώνα

-Για ανάρτηση πανό από οπαδούς της ομάδας ακατάλληλων για αθλητικές εκδηλώσεις, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(ε) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο

-Για αναφώνηση ρατσιστικών μηνυμάτων από οπαδούς της ομάδας προς ποδοσφαιριστές της φιλοξενούσας ομάδας πριν την έναρξη του αγώνα και κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, κατά παράβαση του άρθρου 11.1(α) (β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο και ένας αγώνας κεκλεισμένων των θυρών

-Λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2026-2027. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο

-Για είσοδο στον αγωνιστικό χώρο οπαδών της ομάδας κατά την διάρκεια του αγώνα (στο 2ο λεπτό), κατά παράβαση του άρθρου 10.2(α) και/ή 10.3(α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο και απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων στον επόμενο εκτός έδρας αγώνα

-Για ανάρτηση πανό από οπαδούς της ομάδας ακατάλληλων για αθλητικές εκδηλώσεις, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(ε) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο

-Για αναφώνηση ρατσιστικών μηνυμάτων από οπαδούς της ομάδας προς ποδοσφαιριστές της φιλοξενούσας ομάδας πριν την έναρξη του αγώνα και κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, κατά παράβαση του άρθρου 11.1(α) (β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο και ένας αγώνας κεκλεισμένων των θυρών

Αναλυτικά όλες οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής:

*Καταγγελία του διαιτητή Θεοχάρη Θεοχάρους κατά του Κλεόβουλου Μιχαήλ, ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ που αποβλήθηκε για αντιαθλητική συμπεριφορά προς τον διαιτητή στον αγώνα Πρωταθλήματος FUTSAL Ανδρών Α’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΑΕΚ Λάρνακας – ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Λατσιών/15.10.2026 (2η αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός 2 αγώνες και πρόστιμο

*Καταγγελία του διαιτητή Δήμου Χατζηγεωργίου κατά του Ορέστη Γεωργίου, ποδοσφαιριστή του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ Λευκωσίας που αποβλήθηκε για αντιαθλητική συμπεριφορά προς αντίπαλο ποδοσφαιριστή μετά τη λήξη του αγώνα στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 Α’ Κατηγορίας περιόδου 2026-2027 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας – ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου/17.10.2026 (4η αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός 2 αγώνες

*Καταγγελία του διαιτητή Δήμου Χατζηγεωργίου κατά του Μιλτιάδη Νικόλα Δημοσθένους, ποδοσφαιριστή του σωματείου ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου που αποβλήθηκε για αντιαθλητική συμπεριφορά προς αντίπαλο ποδοσφαιριστή αλλά και για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε προς τον διαιτητή του αγώνα κατά παράβαση των άρθρων 4(γ) και 9(ια) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 Α’ Κατηγορίας περιόδου 2026-2027 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας – ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου/17.10.2026 (4η αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από 3 αγώνες

*Καταγγελία του διαιτητή Μενέλαου Παντελίδη κατά του Γεώργιου Καρατζά, Τεχνικού Διευθυντή της Πάφος FC που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων K-19 Α’ Κατηγορίας περιόδου 2026-2027 ΠΑΦΟΣ FC – ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας/17.10.2026 (4η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία του διαιτητή Ραφαήλ Μαμμίδη κατά του Χρίστου Καραμανή, ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ που αποβλήθηκε γιατί μετά από υπόδειξη πλάγιας επαναφοράς ήρθε σε αντιπαράθεση με αντίπαλο ποδοσφαιριστή δημιουργώντας σύρραξη και στην συνέχεια κτύπησε αντίπαλο ποδοσφαιριστή στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 Α’ Κατηγορίας περιόδου 2026-2027 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΑΕΛ Λεμεσού /17.10.2026 (4η αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από 2 αγώνες

*Καταγγελία του διαιτητή Καίσαρα Πιριπίτση κατά του Ανδρέα Κωνσταντίνου, ποδοσφαιριστή του ΗΡΑΚΛΗ Γερολάκκου που αποβλήθηκε γιατί έβρισε αντίπαλο ποδοσφαιριστή στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2026-2027 ΗΡΑΚΛΗΣ Γερολάκκου – ΑΕΠ Πολεμιδιών/18.10.2026 (2η αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από 2 αγώνες

*Καταγγελία του διαιτητή Ανδρέα Αποστόλου κατά του Χάρη Χρυσοστόμου, προπονητή τερματοφυλάκων του ΑΡΗ που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο στον αγώνα Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων Κ-15 περιόδου 2026-2027 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου - ΑΡΗΣ Λεμεσού/18.10.2026 (4η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά του ΑΡΗ λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης Κυπέλλου COCA-COLA περιόδου 2026-2027. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Κυπέλλου COCA-COLA A’ B’ Κατηγορίας περιόδου 2026-2027 ΑΡΗΣ Λεμεσού – ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας /14.10.2026.

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝΑ γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου/17.10.2026 (6η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου/17.10.2026 (6η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαϊου – ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου/18.10.2026 (6η αγωνιστική):

-Για ζημιές που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας (έγραψαν συνθήματα πάνω στα γυάλινα διαχωριστικά της κερκίδας, τα οποία τοποθετήθηκαν για να τους φιλοξενήσουν), κατά παράβαση του άρθρου 10.2(η) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο

-Γιατί προκάλεσε την καθυστέρηση έναρξης του αγώνα που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας κατά 12 λεπτά, κατά παράβαση του άρθρου 10.2(ια) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2026-2027. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας /19.10.2026 (6η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά της Πάφος FC λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2026-2027. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΠΑΦΟΣ F C – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας/19.10.2026 (6η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Αραδίππου για καθυστέρηση έναρξης του αγώνα κατά 5 λεπτά και για καθυστέρησης έναρξης του β΄ ημιχρόνου κατά 3 λεπτά, κατά παράβαση του άρθρου 4(α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάσης περιόδου 2026-2027 ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου – ΑΕΛ Λεμεσού/18.10.2026 (6η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά του ΑΡΗ λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2026-2027. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΑΡΗΣ Λεμεσού – ΑΕΚ Λάρνακας/18.10.2026 (6η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά της ΑΕΚ λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2026-2027 στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΑΡΗΣ Λεμεσού – ΑΕΚ Λάρνακας/18.10.2026 (6η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΟΑΝ Αγίας Νάπας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΔΟΞΑ Κατωκοπιάς – ΑΟΑΝ Αγίας Νάπας/17.10.2026 (4η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά του ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ Μόρφου γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ Μόρφου – ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ Ιδαλίου/18.10.2026 (4η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά του ΑΚΡΙΤΑ Χλώρακας για επεισόδια που προκλήθηκαν στην κερκίδα από οπαδούς της ομάδας που προκάλεσαν αναταραχή στην κερκίδα (στο 80ο λεπτό του αγώνα, οπαδοί της ομάδας διαπληκτίστηκαν με μέλη της διοίκησης της φιλοξενούμενης ομάδας, με τους οποίους ήρθαν σε σωματική επαφή), κατά παράβαση του άρθρου 4(κβ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας – ΗΡΑΚΛΗΣ Γερολάκκου /17.10.2026 (4η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά του ΗΡΑΚΛΗ Γερολάκκου για επεισόδια που προκλήθηκαν στην κερκίδα από μέλη της διοίκησης που προκάλεσαν αναταραχή στην κερκίδα (στο 80ο λεπτό του αγώνα, διαπληκτίστηκαν με οπαδούς της φιλοξενούσας ομάδας, με τους οποίους ήρθαν σε σωματική επαφή) κατά παράβαση του άρθρου 4(κβ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας – ΗΡΑΚΛΗΣ Γερολάκκου /17.10.2026 (4η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΛΚΗ 1948 γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΠΟ Ορμήδειας – ΑΛΚΗ 1948 Λάρνακας/17.10.2026 (4η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 Α’ Κατηγορίας περιόδου 2026-2027 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας – ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου/17.10.2026 (4η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά της ΑΕΛ γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Α’ Κατηγορίας περιόδου 2026-2027 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΑΕΛ Λεμεσού /17.10.2026 (4η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά του σωματείου KRASAVA ΕΝΥ γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 Β’ Κατηγορίας περιόδου 2026-2027 ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας – KRASAVA Ε.Ν.Υ./18.10.2026 (4η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά της ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 Β’ Κατηγορίας περιόδου 2026-2027 ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου – ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου/18.10.2026 (4η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Μη διεξαχθείς αγώνας Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2026-2027 ΕΘΝΙΚΟΣ Λατσιών – ΠΟ Ορμήδειας/18.10.2026 (2η αγωνιστική).

Απόφαση: Κατακυρώθηκε με 3-0 υπέρ του Εθνικού, πρόστιμο στον ΠΟ Ορμήδειας

*Μη διεξαχθείς αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων Κ-17 περιόδου 2026-2027 ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας – ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουτταγιάκας /18.10.2026 (3η αγωνιστική).

Απόφαση: Κατακυρώθηκε με 3-0 υπέρ της Ανόρθωσης, πρόστιμο στον Κέδρο

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝΑ γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων Κ-15 περιόδου 2026-2027 ΑΕΛ Λεμεσού – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού/18.10.2026 (4η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά του ΑΡΗ γιατί ο αγώνας καθυστέρησε να ξεκινήσει κατά 25 λεπτά, λόγω μη έγκαιρης παρουσίασης στον διαιτητή των δελτίων υγείας των ποδοσφαιριστών του, κατά παράβαση του άρθρου 4(α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ και του Κεφ. ΙΙΙ Άρθρο 32 και του Κεφ. V, Άρθρο 9 της Προκήρυξης Πρωταθλημάτων Νέων και Παίδων 2026-2027 στον αγώνα Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων Κ-14 περιόδου 2026-2027 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου–ΑΡΗΣ Λεμεσού/18.10.2026 (4η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΠΕΓΕΙΑ ΑΚΑΜΑΣ 2025 λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, (5) πέντε ποδοσφαιρίστριες που να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εθνικές ομάδες της Κύπρου ή που έχουν κυπριακή ιθαγένεια (κυπριακή ταυτότητα ή διαβατήριο) ή που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένες στο μητρώο ποδοσφαιριστριών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου XIV του άρθρου 14.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Γυναικών περιόδου 2026-2027. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο (4) τέσσερεις ποδοσφαιριστές συμμετείχαν στην ενδεκάδα οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εθνικές ομάδες της Κύπρου ή που έχουν κυπριακή ιθαγένεια (κυπριακή ταυτότητα ή διαβατήριο) ή που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένες στο μητρώο ποδοσφαιριστριών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Γυναικών περιόδου 2026-2027 APOLLON LADIES – ΠΕΓΕΙΑ ΑΚΑΜΑΣ 2025/18.10.2026 (2η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο