O αποκλεισμός από ομάδα της 4ης κατηγορίας έφερε την απόλυση

Παρελθόν από τον πάγκο της Εσπανιόλ ο Μανόλο Γκονθάλεθ.

Η διοίκηση των «κυανόλευκων» της Καταλονίας ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης τη λύση της συνεργασίας της με τον Ισπανό τεχνικό μετά τον αποκλεισμό-σοκ των δύο φορές φιναλίστ του Κυπέλλου UEFA από τη Σεστέα της τέταρτης κατηγορίας του πρωταθλήματος στον πρώτο γύρο του Κυπέλλου της ιβηρικής χώρας.

Ο Γκονθάλεθ αποχωρεί από τους Καταλανούς, έχοντας 107 ματς κι όντας ένατος στη σχετική λίστα με τα περισσότερα ματς στον πάγκο τους.

Πριν τον αποκλεισμό από το Copa Del Rey, είχαν προηγηθεί για την Εσπανιόλ τέσσερις ήττες και μία ισοπαλία στα πέντε τελευταία ματς της φετινής La Liga.