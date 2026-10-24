Αναμονή για την αποστολή

O ΑΠΟΕΛ ολοκληρώνει σήμερα (24/10) την προετοιμασία του για το εντός έδρας παιχνίδι με την Ομόνοια 29Μ και ο Νίκος Παπαδόπουλος περιμένει επιστροφή στις επιτυχίες, μετά τη λευκή ισοπαλία με την Πάφο.

Στα αγωνιστικά, ο Μαντσίνι παραμένει αμφίβολος και η συμμετοχή του στον αγώνα θα ξεκαθαρίσει την τελευταία στιγμή. Πάντως, εκφράζεται η αισιοδοξία ότι ο Αργεντινός θα είναι στη διάθεση του Νίκου Παπαδόπουλου, ο οποίος έπειτα από δύο αγώνες επιστρέφει στον πάγκο. Από εκεί και πέρα, αμφιβολίες, όμως με λιγότερες πιθανότητες για να προλάβουν, υπάρχουν και για τους Βρόντη, Λημνιό και Καρίγιο, οι οποίοι αποκόμισαν πρόβλημα τραυματισμού στον περασμένο αγώνα με την Πάφο FC.

Όσον αφορά στον Πιέρο Σωτηρίου, μπήκε στο τελευταίο στάδιο της αποθεραπείας του, συμμετέχοντας στα πρώτα κομμάτια της προπόνησης, και εκφράζεται η αισιοδοξία ότι μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου θα είναι σε θέση να επιστρέψει σε φουλ αγωνιστική δράση.