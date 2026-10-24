Ο Ινφαντίνο αντιμετωπίζει με χιούμορ τις συζητήσεις περί παραίτησης

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, απέρριψε γελώντας τις ερωτήσεις σχετικά με το αν σκέφτηκε ποτέ να παραιτηθεί μετά την αποτυχία της πρότασης «FIFA Forward Enterprise» (FFE), επισημαίνοντας την τεράστια στήριξη που λαμβάνει από τις ομοσπονδίες-μέλη σε όλο τον κόσμο.

Τρεις μήνες αφότου βρέθηκε αντιμέτωπος με εκκλήσεις για παραίτηση -μετά την απόσυρση της πρότασης που προέβλεπε ιδιωτικές επενδύσεις σε μια νέα οντότητα η οποία θα διαχειριζόταν τα εμπορικά δικαιώματα των μεγάλων διοργανώσεων της FIFA- ο Ινφαντίνο βρίσκεται πλέον σε θέση ισχύος.

Οι προοπτικές επανεκλογής του ενισχύθηκαν την Παρασκευή, όταν ο επικεφαλής του ασιατικού ποδοσφαίρου εξέφρασε τη στήριξή του για μια τέταρτη θητεία. Ο πρόεδρος της Ασιατικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (AFC), Σεΐχης Σαλμάν μπιν Ιμπραΐμ Αλ Χαλίφα, δήλωσε ότι η Ασία είναι ενωμένη στο πλευρό του Ινφαντίνο.

«Εξελέγην από 211 ομοσπονδίες-μέλη από όλο τον κόσμο. Πιστεύω ότι το σημαντικό είναι πως, σε έναν οργανισμό όπως η FIFA, είναι φυσικό να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και διαφορετικές οπτικές γωνίες», δήλωσε ο Ινφαντίνο στο BBC, αντιμετωπίζοντας με γέλια την ερώτηση για το αν είχε εξετάσει το ενδεχόμενο αποχώρησής του.

«Αν όμως μιλάμε σοβαρά για τη δημοκρατία, για τη δημοκρατική διαδικασία, για την πεποίθηση ότι όλοι έχουν την ίδια ψήφο και την ίδια φωνή σε όλο τον κόσμο, ότι το ποδόσφαιρο ανήκει σε όλους... τότε οφείλουμε να σεβαστούμε και τις απόψεις της συντριπτικής πλειοψηφίας».

«Μόλις επέστρεψα από το Τόκιο, όπου η Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου εξέφρασε την πλήρη στήριξή της προς το πρόσωπό μου. Επίσης, βρέθηκα στο Πράσινο Ακρωτήρι, όπου όλες οι αφρικανικές χώρες δήλωσαν επίσης τη στήριξή τους». «Απευθύνομαι σε όλες τις ομοσπονδίες, σε κάθε γωνιά του κόσμου».

Η AFC (Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου) είχε προηγουμένως ενωθεί με την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία UEFA και την CONCACAF -η οποία εκπροσωπεί τη Βόρεια και Κεντρική Αμερική καθώς και την Καραϊβική- ασκώντας κριτική στην πρόταση της FFE.

Ωστόσο, η διχασμένη CONCACAF και η στροφή 180 μοιρών της AFC έχουν αφήσει την Ευρώπη όλο και πιο απομονωμένη, αναδεικνύοντας παράλληλα την έλλειψη ενός βιώσιμου εναλλακτικού υποψηφίου για την προεδρία της FIFA.

Ο Ινφαντίνο επιδιώκει μια τέταρτη θητεία, έως το 2031, και οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους έως τις 18 Νοεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου της FIFA στη Ζυρίχη την περασμένη εβδομάδα, ζήτησε συγγνώμη για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν την πρόταση της FFE, αλλά αυτό δεν έπεισε τις ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, όπως αυτές της Γερμανίας και της Αγγλίας.

Παρ' όλα αυτά, ο 56χρονος Ελβετοϊταλός παράγοντας πρόσθεσε: «Είναι απολύτως θεμιτό να διαφωνούμε... αλλά στη συνέχεια πρέπει να είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε παρακάτω».

«Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Δεν είναι πάντα εύκολο να τις στεγάσουμε όλες κάτω από την ίδια στέγη, αλλά οφείλουμε να σεβόμαστε -και εγώ προσωπικά σέβομαι- όλες τις απόψεις και τις θέσεις», συμπλήρωσε ο Ινφαντίνο.

«Στο τέλος, θα εναπόκειται στις ομοσπονδίες-μέλη της FIFA να αποφασίσουν ποιον θέλουν για πρόεδρο και πώς επιθυμούν να διοικείται η FIFA».