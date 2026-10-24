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Ο «καυτός» Δουβίκας με δύο γκολ ανέβασε την Κόμο στην 3η θέση!

ΓΗΠΕΔΟ

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Σε κέφια και πυροβολεί παντού ο Ελλαδίτης επιθετικός.

Ο Τάσος Δουβίκας διανύει την καλύτερη περίοδο της καριέρας του, μέχρι τώρα, και έχει εξελιχθεί στο μεγάλο όπλο του Σεσκ Φάμπρεφας στην Κόμο. Ο 27χρονος Ελληνας διεθνής φορ διέλυσε την άμυνα της Σασουόλο, πέτυχε δύο γκολ (49', 60') και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 2-0, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής στη Serie A.

Με τα δύο σημερινά του γκολ ο διεθνής επιθετικός έφθασε τα οκτώ συνολικά σε 11 ματς σε όλες τις διοργανώσεις. Πέντε στο ιταλικό πρωτάθλημα και τρία στο Champions League, γράφοντας μάλιστα Ιστορία, καθώς είναι ο πρώτος Ελληνας που βρίσκει δίχτυα σε τρία στη σειρά παιχνίδια της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Δουβίκας άνοιξε το σκορ στο 49ο λεπτό με πλασέ μέσα από τη μικρή περιοχή μετά από γύρισμα του Κακερέτ από τα αριστερά και να κάνει δύο τα προσωπικά του γκολ και της ομάδας του με τη συμπλήρωση μίας αγωνιστικής ώρας, εκτελώντας με κοντινό πλασέ έπειτα από ασίστ του Ντα Σίλβα. Με τη νίκη αυτή και τα γκολ του Δουβίκα η Κόμο ανέβηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, δύο βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Μίλαν.

Στο μεταξύ η Μπολόνια φαίνεται πως έχει ξυπνήσει για τα καλά και έφθασε στη δεύτερη φετινή νίκη της, επικρατώντας στη Σαρδηνία της Κάλιαρι με 2-0, με τα γκολ των Κασάλε (57') και Μπερναντέσκι, από το σημείο του πέναλτι στο 80ό λεπτό.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗSerie A

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