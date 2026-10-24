Η πρώτη ενδεκάδα του Ιτζχάκι

Η Ανόρθωση μπαίνει σε νέα εποχή με τον Ιτζχάκι στο τιμόνι, καθώς στις 19:00 κοντράρεται με την Ομόνοια Αραδίππου.

Η νίκη αποτελεί μονόδρομο για την ομάδα της Αμμοχώστου, καθώς οι 3 βαθμοί δεν αφήνουν κανέναν ικανοποιημένο. Ο νεοφερμένος κόουτς δεν υπολογίζει στους Μπέργκστρομ και Φαν Νιφ.

Η ενδεκάδα της Ανόρθωσης: Κάρλστρομ, Κίκο, Σεργίου, Φουρτάδο, Καραμανώλης, Τόσιτς, Μίντεντορμπ, Αμπουάγκι, Ντα Κρουζ, Ντιον, Χρυσοστόμου.