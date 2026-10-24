Σε... φόρμα ο Ταλιχμανίδης

Ο Ταλιχμανίδης εξελίσσεται σε μεγάλο πρωταγωνιστή του Ολυμπιακού στα τελευταία δύο παιχνίδι. Ο κίπερ του Ολυμπιακού απέκρουσε πέναλτι του Ντιονί στο ισόπαλο παιχνίδι με την Ομόνοια (2-2) και πέντε μέρες αργότερα, έκανε το ίδιο!

Στο ξεκίνημα του αγώνα με την Ε.Ν Ύψωνα, οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι όμως ο Ταλιχμανίδης απέκρουσε ξανά και διατήρησε το 0-0. Ο 25χρονος νικήθηκε μόνο από τον Ποντικό, στο 1-1 με την Ομόνοια Αραδίππου.