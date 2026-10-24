ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με την αύρα Ιτζχάκι χαμογέλασε ξανά η Ανόρθωση και ανάσανε…

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Καλύτερη και ουσιαστική, δεν λάθεψε ξανά στο σπίτι της.

Με την αύρα Ιτζχάκι χαμογέλασε ξανά η Ανόρθωση και ανάσανε…

Εμφανώς ανώτερη και αλλαγμένη προς το καλύτερο, η Ανόρθωση επικράτησε με το 2-0 της Ομόνοιας Αραδίππου στο «Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος» και πανηγύρισε τη δεύτερη της νίκη σε εφτά αγώνες. Μία επικράτηση που ήρθε με άγχος αλλά που δίνει τεράστια ανάσα, αφού το δεύτερο γκολ ήρθε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Το ντεμπούτο του Μπάρακ Ιτζχάκι συνοδεύτηκε λοιπόν με χαμόγελα για την «Κυρία», με τον Τόσιτς να σημειώνει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο 23΄ με προβολή μετά από εκτέλεση φάουλ του Κίκο. Η αύρα του Ισραηλινού, έπαιξε κατά κάποιο ρόλο τη δική της σημασία.

Η ομάδα της Αμμοχώστου είχε και άλλες ευκαιρίες να «σκοτώσει» την αναμέτρηση, πέτυχε γκολ και της ακυρώθηκε στο 55΄ μέσω VAR ενώ δεν απειλήθηκε από τα «περιστέρια» που παρέμειναν στους έξι βαθμούς.

Γενικά ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα που δίνει ηρεμία στο κυανόλευκο οικοδόμημα.

Το LIVE του αγώνα

  • Τέλος της αναμέτρησης

90+4΄ - ΓΚΟΛ για την Ανόρθωση: Εκπληκτική ενέργεια του Ηλία από αριστερά και άψογο τελείωμα από τον Λόπες.

74΄ - Ο Ντα Κρουζ με ωραία ενέργεια από αριστερά, βρήκε τον Ντιόν που σούταρε αλλά ο Ζίβκοβιτς είπε όχι.

55΄ - Σκοράρει η Ανόρθωση έπειτα από κόρνερ, όμως μετά από παρέμβαση του VAR που κάλεσε τον Θεουλή, το γκολ δεν μετράει για φάουλ του Φουρτάδο που εμπλάκηκε στη φάση.

53΄ - Μόλις δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Ζίβκοβιτς στο πλασέ του Ντα Κρουζ, μετά από νέα ωραία ενέργεια του Σεργίου.

51΄ - Έτοιμος ο Ζίβκοβιτς στο σουτ του Σεργίου από δεξιά εντός περιοχής.

  • Ξεκίνησε το β΄ μέρος
  • Τέλος α΄ ημιχρόνου

43΄ - Διαμαρτυρίες στην Ανόρθωση για κόκκινη κάρτα, σε επικίνδυνο παίξιμο του Φαν Μιούλεμ. Ο παίκτης της Ομόνοιας Αραδίππου είχε δεχθεί κίτρινη κάρτα ένα λεπτό προηγουμένως.

23΄ - ΓΚΟΛ για την Ανόρθωση: Εκτέλεση φάουλ από τον Κίκο, στην πορεία της μπάλας ο Τόσιτς και προβάδισμα για τους γηπεδούχους.

9΄ - Στα χέρια του Κάρλστρεμ το σουτ από τον Ποντικό.

2΄ - Κεφαλιά από τον Χρυσοστόμου μετά από σέντρα του Σεργίου, κατέληξε στα χέρια του Ζίβκοβιτς.

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κάρλστρεμ, Σεργίου, Φουρτάδο, Καραμανώλης (77΄ Κις), Κίκο, Τόσιτς, Μίντεντορμπ (67΄ Αρτυματάς), Αμποάγκι, Χρυσοστόμου, Ντα Κρουζ (77΄ Λόπες), Ντιόν (90΄ Μ. Ηλία). 

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ: Ζίβκοβιτς, Αντωνίου, Ντε Μάρκο, Ενρίκες, Κουμουρής (62΄ Γκαρσία), Γκονζάλες (82΄ Σμντ), Φαν Μιούλεμ (62΄ Χαβέλκα), Ελ Μπουχαταουί, Χάιρο, Ποντικός (82΄ Λομόνακο), Πέτροβιτς (62΄ Κέρτις).

ΣΚΟΡΕΡ: 23΄ Τόσιτς, 90+4΄ Λόπες /-

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 66΄ Καραμανώλης / 44΄ Φαν Μιούλεμ, 45+2΄ Ποντικός, Γκαρσία

Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Λουκά Διογένης

4ος Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

VAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΝΟΡΘΩΣΗΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η χρονιά που ένιωθε ανίκητος και το μεγάλο «αν» της καριέρας του Νεϊμάρ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πετρούνιας: «Θα κάνω καιρό να κατέβω από το βάθρο»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Αδικεί τον εαυτό της και το πληρώνει ακριβά

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διπλό και... μίνι έκπληξη στο «Στάμφορντ Μπριτζ» από τη Τότεναμ

Premier League

|

Category image

ΛΟΤΤΟ: Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης (24/10)

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Έκανε πάρτι η ΑΕΚ με... καλεσμένο τον Παναιτωλικό

Super League

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Άνοιξε τα... φτερά της η Ανόρθωση και έκανε άλμα!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Οκκάς: «Ήταν το λιγότερο καλό μας»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Έτσι έζησε το νικηφόρο ντεμπούτο ο Ιτζχάκι στον πάγκο της Ανόρθωσης

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ζορίστηκε αλλά μετά πάτησε γκάζι ο Παναθηναϊκός

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ιτζχάκι: «Εύσημα στους ποδοσφαιριστές, δεν ήταν εύκολο»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Αλύγιστη η Ρόμα στο «Ντιέγκο Μαραντόνα» στο χορταστικό 3-3

Serie A

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα «κτυπήματα» των Τόσιτς και Λόπες που έφεραν κυανόλευκα χαμόγελα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με την αύρα Ιτζχάκι χαμογέλασε ξανά η Ανόρθωση και ανάσανε…

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γυρίζει τον διακόπτη και περιμένει για τους δύο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη