Με την αύρα Ιτζχάκι χαμογέλασε ξανά η Ανόρθωση και ανάσανε…

Εμφανώς ανώτερη και αλλαγμένη προς το καλύτερο, η Ανόρθωση επικράτησε με το 2-0 της Ομόνοιας Αραδίππου στο «Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος» και πανηγύρισε τη δεύτερη της νίκη σε εφτά αγώνες. Μία επικράτηση που ήρθε με άγχος αλλά που δίνει τεράστια ανάσα, αφού το δεύτερο γκολ ήρθε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Το ντεμπούτο του Μπάρακ Ιτζχάκι συνοδεύτηκε λοιπόν με χαμόγελα για την «Κυρία», με τον Τόσιτς να σημειώνει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο 23΄ με προβολή μετά από εκτέλεση φάουλ του Κίκο. Η αύρα του Ισραηλινού, έπαιξε κατά κάποιο ρόλο τη δική της σημασία.

Η ομάδα της Αμμοχώστου είχε και άλλες ευκαιρίες να «σκοτώσει» την αναμέτρηση, πέτυχε γκολ και της ακυρώθηκε στο 55΄ μέσω VAR ενώ δεν απειλήθηκε από τα «περιστέρια» που παρέμειναν στους έξι βαθμούς.

Γενικά ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα που δίνει ηρεμία στο κυανόλευκο οικοδόμημα.

Το LIVE του αγώνα

Τέλος της αναμέτρησης

90+4΄ - ΓΚΟΛ για την Ανόρθωση: Εκπληκτική ενέργεια του Ηλία από αριστερά και άψογο τελείωμα από τον Λόπες.

74΄ - Ο Ντα Κρουζ με ωραία ενέργεια από αριστερά, βρήκε τον Ντιόν που σούταρε αλλά ο Ζίβκοβιτς είπε όχι.

55΄ - Σκοράρει η Ανόρθωση έπειτα από κόρνερ, όμως μετά από παρέμβαση του VAR που κάλεσε τον Θεουλή, το γκολ δεν μετράει για φάουλ του Φουρτάδο που εμπλάκηκε στη φάση.

53΄ - Μόλις δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Ζίβκοβιτς στο πλασέ του Ντα Κρουζ, μετά από νέα ωραία ενέργεια του Σεργίου.

51΄ - Έτοιμος ο Ζίβκοβιτς στο σουτ του Σεργίου από δεξιά εντός περιοχής.

Ξεκίνησε το β΄ μέρος

Τέλος α΄ ημιχρόνου

43΄ - Διαμαρτυρίες στην Ανόρθωση για κόκκινη κάρτα, σε επικίνδυνο παίξιμο του Φαν Μιούλεμ. Ο παίκτης της Ομόνοιας Αραδίππου είχε δεχθεί κίτρινη κάρτα ένα λεπτό προηγουμένως.

23΄ - ΓΚΟΛ για την Ανόρθωση: Εκτέλεση φάουλ από τον Κίκο, στην πορεία της μπάλας ο Τόσιτς και προβάδισμα για τους γηπεδούχους.

9΄ - Στα χέρια του Κάρλστρεμ το σουτ από τον Ποντικό.

2΄ - Κεφαλιά από τον Χρυσοστόμου μετά από σέντρα του Σεργίου, κατέληξε στα χέρια του Ζίβκοβιτς.

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κάρλστρεμ, Σεργίου, Φουρτάδο, Καραμανώλης (77΄ Κις), Κίκο, Τόσιτς, Μίντεντορμπ (67΄ Αρτυματάς), Αμποάγκι, Χρυσοστόμου, Ντα Κρουζ (77΄ Λόπες), Ντιόν (90΄ Μ. Ηλία).

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ: Ζίβκοβιτς, Αντωνίου, Ντε Μάρκο, Ενρίκες, Κουμουρής (62΄ Γκαρσία), Γκονζάλες (82΄ Σμντ), Φαν Μιούλεμ (62΄ Χαβέλκα), Ελ Μπουχαταουί, Χάιρο, Ποντικός (82΄ Λομόνακο), Πέτροβιτς (62΄ Κέρτις).

ΣΚΟΡΕΡ: 23΄ Τόσιτς, 90+4΄ Λόπες /-

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 66΄ Καραμανώλης / 44΄ Φαν Μιούλεμ, 45+2΄ Ποντικός, Γκαρσία

Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Λουκά Διογένης

4ος Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

VAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης