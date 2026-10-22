ΒΙΝΤΕΟ: Τις… έφαγε για το καλωσόρισμα ο Πιέρος

Επέστρεψε και… επίσημα στις προπονήσεις του ΑΠΟΕΛ ο Πιέρος Σωτηρίου.

Ο Κύπριος επιθετικός έμεινε εκτός δράσης για αρκετούς μήνες καθώς στα τέλη του 2025 υπέστη σοβαρό τραυματισμό. Αφού πέρασε την πόρτα του χειρουργείου και ακολούθησε τον δύσκολο δρόμο της αποθεραπείας, δηλώνει έτοιμος να επιστρέψει στη δράση.

Προ ημερών πάτησε χορτάρι, όμως όπως δημοσίευσαν οι γαλαζοκίτρινοι πλέον μπαίνει σε φουλ πρόγραμμα, γι’ αυτό και έτυχε της συγκεκριμένης… υποδοχής!