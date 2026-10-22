Μουρίνιο ενόψει ΑΕΚ: «Εξαιρετικά δύσκολο το επόμενο παιχνίδι στην Αθήνα»

Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε μια πολύτιμη νίκη στην έδρα της με 4-1 επί της Λειψίας για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τον Ζοσέ Μουρίνιο στις δηλώσεις του να τονίζει πως αυτό το 3/3 έχει φέρει τη «βασίλισσα» πολύ κοντά στην απευθείας πρόκρισης στους «16».

Ωστόσο, ο Πορτογάλος τεχνικός αναφέρθηκε και στο επόμενο παιχνίδι των Ισπανών κόντρα στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, κάνοντας λόγο για μια εξαιρετικά δύσκολη δοκιμασία για την ομάδα του!

«Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και το επόμενο παιχνίδι στην Αθήνα θα είναι εξαιρετικά δύσκολο, γιατί δύο μέρες αργότερα παίζουμε στη Βαλένθια. Αλλά πρώτα έχουμε το πρωτάθλημα και έχουμε τον αγώνα της Κυριακής», είπε αρχικά και συνέχισε για τον θρίαμβο επί της Λειψίας:

«Το συμπέρασμα από αυτό το παιχνίδι είναι ότι έχουμε εννέα βαθμούς και βρισκόμαστε πολύ κοντά στην απευθείας πρόκριση. Ωστόσο, εξακολουθούμε να απέχουμε αρκετά από τους περίπου 20 βαθμούς που ενδεχομένως χρειαστούν για να εξασφαλίσουμε την απευθείας πρόκριση», κατέληξε.

sport-fm.gr