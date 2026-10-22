5 λόγοι για να μη χάσεις το Blackened Goggles Challenge την Κυριακή (25/10)

Μια διαφορετική εμπειρία κολύμβησης, γεμάτη δράση, διασκέδαση και προσφορά, έρχεται την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λευκωσίας!

Το Blackened Goggles Challenge, που διοργανώνεται για τέταρτη συνεχή χρονιά από τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Through My Eyes της χρυσής Παραολυμπιονίκη Καρολίνας Πελενδρίτου, επιστρέφει με περισσότερες δραστηριότητες, νέες δυνατότητες συμμετοχής και έναν κοινό σκοπό: την ενίσχυση της κοινότητας των ατόμων με οπτική αναπηρία στην Κύπρο.

Αν ακόμη σκέφτεσαι αν θα συμμετάσχεις, σου δίνουμε πέντε λόγους για να μη χάσεις τη φετινή διοργάνωση!

1. Θα κολυμπήσεις με μαύρα γυαλάκια, όπως η Καρολίνα Πελενδρίτου!

Έχεις αναρωτηθεί ποτέ πώς είναι να κολυμπάς χωρίς να βλέπεις;

Στο Blackened Goggles Challenge θα έχεις την ευκαιρία να δοκιμάσεις να κολυμπήσεις 50 μέτρα ελεύθερο, φορώντας ειδικά μαύρα γυαλάκια, όπως αυτά που χρησιμοποιεί η Καρολίνα Πελενδρίτου στους αγώνες της.

Μια ξεχωριστή βιωματική εμπειρία που σε προσκαλεί να γνωρίσεις την κολύμβηση από μια διαφορετική οπτική και να κατανοήσεις καλύτερα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με οπτική αναπηρία.

2. Η διασκέδαση δεν σταματά στην πισίνα!

Ποιος είπε ότι το Blackened Goggles Challenge είναι μόνο κολύμβηση;

Στον χώρο της εκδήλωσης θα υπάρχουν δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, με face painting, Zumba, παιχνίδια και βιωματικές δραστηριότητες που υπόσχονται ένα απόγευμα γεμάτο διασκέδαση.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης εξειδικευμένη προθέρμανση με τον γνωστό Ελλαδίτη γυμναστή Δημήτρη Κουλούρη, ενώ μουσική, φαγητό και ποτό θα συμπληρώνουν την εμπειρία.

3. Θα δημιουργήσεις και θα απολαύσεις μοναδικές συνταγές!

Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει και μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία!

Μέσα από το διατροφικό εργαστήρι της Blue Island, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν μοναδικές συνταγές, να γνωρίσουν νέες γεύσεις και, φυσικά, να απολαύσουν όσα θα ετοιμάσουν.

Μια ακόμη δραστηριότητα που συνδυάζει τη δημιουργικότητα, τη γνώση και τη διασκέδαση.

4. Είναι μια εμπειρία για όλους, με νέες δυνατότητες συμμετοχής!

Το Blackened Goggles Challenge γίνεται φέτος ακόμη πιο προσιτό, δίνοντας την ευκαιρία σε περισσότερους ανθρώπους να συμμετάσχουν.

Για πρώτη φορά, παιδιά από 5 ετών και άνω μπορούν να λάβουν μέρος, ενώ η διοργάνωση απευθύνεται τόσο σε έμπειρους κολυμβητές όσο και σε αρχάριους.

Παράλληλα, για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα εταιρικών συμμετοχών, με επιχειρήσεις και οργανισμούς να μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές τους ομάδες, συνδυάζοντας την ομαδικότητα με την κοινωνική προσφορά.

Και το σημαντικότερο; Δεν χρειάζεται απαραίτητα να κολυμπήσεις για να συμμετάσχεις! Μπορείς να βρεθείς στον χώρο, να απολαύσεις τις δραστηριότητες και να στηρίξεις με τον δικό σου τρόπο αυτή την προσπάθεια.

5. Με τη συμμετοχή σου συμβάλλεις σε έναν σημαντικό σκοπό!

Πέρα από την κολύμβηση και τη διασκέδαση, το Blackened Goggles Challenge έχει έναν ακόμη σημαντικότερο στόχο.

Με τη συμμετοχή σου συμβάλλεις ουσιαστικά στην προσπάθεια του Through My Eyes να βελτιώσει την καθημερινότητα των ατόμων με οπτική αναπηρία στην Κύπρο.

Τα έσοδα από τις συμμετοχές και τις εισφορές θα διατεθούν για την ενίσχυση της συγκεκριμένης κοινότητας, σε συνεργασία με τη Σχολή Τυφλών.

Μέσα από την ενσυναίσθηση, την αποδοχή και τη συμπερίληψη, η διοργάνωση επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει το κοινό και να αναδείξει τη σημασία της ισότιμης συμμετοχής όλων στην κοινωνία.

Γιατί μόνο μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά!

Εσύ θα είσαι εκεί;

Το 4ο Blackened Goggles Challenge σε περιμένει την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λευκωσίας, για ένα απόγευμα γεμάτο εμπειρίες, δραστηριότητες και προσφορά.

Η προσέλευση του κοινού θα ξεκινήσει στις 13:00, ενώ η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 14:00 έως τις 17:00.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους ηλεκτρονικά μέσω του www.ticketmaster.cy ή επιτόπου την ημέρα της εκδήλωσης.

Είτε επιλέξεις να κολυμπήσεις είτε απλώς να βρεθείς εκεί, η παρουσία σου έχει αξία.

Έλα να ζήσουμε μαζί μια διαφορετική εμπειρία και να στηρίξουμε έναν σκοπό που μας αφορά όλους!