Δημογλίδου: «Έχει βρεθεί μεγάλο χρηματικό ποσό και στους έξι συλληφθέντες - Ξεπερνούν τις 850.000 ευρώ τα μετρητά»

Στην πολύμηνη έρευνα της Δικαιοσύνης και στα μεγάλα χρηματικά ποσά που εντοπίστηκαν όσον αφορά την υπόθεση που έχει αναταράξει το ελληνικό μπάσκετ αναφέρθηκε στον Alpha η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ τόνισε πως και στους έξι συλληφθέντες έχει εντοπιστεί μεγάλο χρηματικό ποσό, ενώ σε ερώτηση που της έγινε για τις πληροφορίες που αναφέρουν για 850.000 ευρώ σε μετρητά, υπογράμμισε πως το συνολικό ποσό που έχει βρεθεί ξεπερνά αυτό το νούμερο! Παρ' όλα αυτά δεν διευκρίνισε πόσα χρήματα εντοπίστηκαν στην κατοχή του καθενός.

«Έχει βρεθεί μεγάλο χρηματικό ποσό συνολικά και στους έξι συλληφθέντες. Δεν γνωρίζω βέβαια ποια είναι η αναλογία ακριβώς για κάθε συλληφθέντα, όμως ξεπερνά αυτό το ποσό που αναφέρετε το συνολικό ποσό που έχει βρεθεί σε μετρητά κατά τις κατ' οίκον έρευνες.

Ουσιαστικά είναι μια πολύμηνη έρευνα που έχει ξεκινήσει και έχει πραγματοποιηθεί από τις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές. Με αυτόν τον τρόπο προέκυψαν οι έξι εμπλεκόμενοι, η άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος τους και η έκδοση των ενταλμάτων.

Εκδόθηκαν άμεσα έξι εντάλματα σύλληψης, τα οποία μέσα σε ένα 24ωρο, ουσιαστικά και σε μία ημέρα, εκτελέστηκαν και τα έξι από την Ελληνική Αστυνομία και οι έξι εμπλεκόμενοι βρίσκονται στα χέρια των αστυνομικών αρχών», ανέφερε μεταξύ άλλων η Δημογλίδου.

sport-fm.gr