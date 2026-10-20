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ΑΠΟΕΛ: Ναι μεν, αλλά...

ΓΗΠΕΔΟ

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Υπάρχουν θετικά από την ψεσινή εμφάνιση, όχι όμως από το 5/15

Με τον βαθμό της ισοπαλίας έφυγε από το «Στέλιος Κυριακίδης» ο ΑΠΟΕΛ, αποτέλεσμα που αφήνει γλυκόπικρη γεύση. Οι γαλαζοκίτρινοι είχαν τις φάσεις για να προηγηθούν, όμως δεν τις μετέτρεψε με γκολ, με αποτέλεσμα να μείνει στο μηδέν. Είναι το πρώτο παιχνίδι της τρέχουσας σεζόν που δεν κατάφερε να παραβιάσει την αντίπαλη εστία, όμως η θετική... αύρα φανερώνει φως στο «τούνελ».

Για αρκετά μεγάλα διαστήματα, η ομάδα της πρωτεύουσας είχε τον έλεγχο, έδειξε επιθετικές αρετές, ωστόσο η μπάλα δεν κατέληξε στο πλεχτό. Απ' εκεί και πέρα, αποτελεί θετικό στοιχείο το μηδέν παθητικό, για δεύτερη φορά στη σεζόν (προηγήθηκε το 6-0 επί της ΑΕΛ). Ο ΑΠΟΕΛ άντεξε στην ασφυκτική πίεση των γηπεδούχων, οι οποίοι στο τελευταίο 35λεπτο είχαν τον πρώτο λόγο. 

Η πιο πάνω αποτελεί -ούτε λίγο ούτε πολύ- την συνολική... ανάλυση της ψεσινής αναμέτρησης. Σε γενικότερο πλαίσιο, προκαλεί προβληματισμό το γεγονός πως πέραν του αγώνα με την ΑΕΛ, οι γαλαζοκίτρινοι δεν κέρδισαν παιχνίδι... υψηλού κινδύνου, ή αν προτιμάτε ντέρμπι! Ηττήθηκαν από την ΑΕΚ και την Ανόρθωση, ενω με Πάφο και Απόλλωνα πήραν την ισοπαλία. Εν ολίγοις, 5 βαθμοί από τους 15 που διεκδίκησε σε αυτά τα ματς.

Είναι απολογισμός που δεν αφήνει κανέναν ικανοποιημένο στον Αρχάγγελο, καθώς για να καλύψει έδαφος και να αναρριχηθεί, χρειάζεται νίκες... έξι βαθμών. Σαφώς και στον ΑΠΟΕΛ δεν υπάρχει πανικός. Κρατούν τα θετικά στοιχεία και ευελπιστούν σε νικηφόρο σερί απέναντι στους δύο -θεωρητικά- βατούς αντιπάλους που ακολουθούν (Ομόνοια 29Μ, Ομόνοια Αρ.).

Tέλος, στο αγωνιστικό, η προσοχή από σήμερα στρέφεται στους τραυματίες Λημνιό και Καρίγιο. Αμφότεροι αποχώρησαν μάλιστα από το παιχνίδι. Απ' εκεί και πέρα, πρόβλημα προκύπτει και για τους Μαντσίνι και Βρόντης. Ενόψει του επόμενου αγώνα με τους πράσινους εκτός θα είναι και οι τιμωρημένοι Σάστρε-Σταφυλίδης.

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