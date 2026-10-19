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«Άλλος στόχος από την πρώτη θέση δεν πρέπει να υπάρχει»

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι τοποθετήσεις του Νίκου Καραμπετάκη.

Εν τη απουσία του Νίκου Παπαδόπουλου λόγω τιμωρίας, ο Νίκος Καραμπετάκης, δήλωσε τα ακόλουθα μετά το ισόπαλο 0-0 στο «Στέλιος Κυριακίδης» απέναντι στην Πάφος FC:

«Θα χώριζα το παιχνίδι σε δύο κομμάτια», είπε και πρόσθεσε: «Στο πρώτο ημίχρονο ακολουθήσαμε το πλάνο, κρατήσαμε την μπάλα και κάναμε ευκαιρίες για να σκοράρουμε. Δεν ήρθε όμως το γκολ. Μετά το 60′ ο αντίπαλος πήρε μέτρα, ήταν σίγουρο ότι θα έβγαζε αντίδραση καθώς είναι πολύ καλή ομάδα Χάσαμε τον έλεγχο, δεν κρατήσαμε την μπάλα αλλά το θετικό είναι ότι αμυνθήκαμε καλά. Τα παιδιά έδειξαν απαράμιλλο πάθος σε φάση άμυνας και ήρθε ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Σημαντικό το ότι βελτιωνόμαστε σε κομμάτια που είχαμε προβλήματα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που μας έκανε για ακόμα μια φορά να νιώθουμε σαν στην έδρα μας».

Όσον αφορά τη διαφορά από την κορυφή, είπε:  «Άλλος στόχος από την πρώτη θέση δεν πρέπει να υπάρχει για τον ΑΠΟΕΛ, Υπάρχουν πολλά παιχνίδια, βελτιωνόμαστε και θα είμαστε μέχρι το τέλος κοντά στην κορυφή. Θα καλύψουμε τη διαφορά».

 

 

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Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

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