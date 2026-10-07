Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία να το δείξει

Ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι αρκετά έμπειρος ώστε να κατανοήσει πως αυτή η διακοπή των τριών βδομάδων θα του έδινε την ευκαιρία να κάνει μία νέα μίνι προετοιμασία βάζοντας στα δικά του τακτικά καλούπια τους πολλούς νέους ποδοσφαιριστές που στελέχωσαν την ομάδα το περασμένο καλοκαίρι. Πράγματι, εν τη απουσία των διεθνών, ώς ένα σημείο, οι προπονήσεις στον Αρχάγγελο αναλώθηκαν μεταξύ άλλων και σε ασκήσεις τακτικής με στόχο να εμφανιστεί ένα σύνολο πολύ διαφορετικό σε απόδοση με την επανέναρξη. Στο πρόσφατο φιλικό με την Krasava E.N.Y, οι γαλαζοκίτρινοι σκόραραν τέσσερα γκολ έχοντας αρκετά καλή απόδοση. Παράλληλα, ο χρόνος συμμετοχής μοιράστηκε από τον προπονητή σε όλους τους ποδοσφαιριστές με κάποιους εξ αυτών να αγωνίζονται σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Μας χωρίζουν μονάχα λίγες μέρες από την επιστροφή στην αγωνιστική δράση και ο ΑΠΟΕΛ έχει ενώπιόν του το εντός έδρας παιχνίδι του Σαββάτου (10/10) με τη Νέα Σαλαμίνα. Πρόκειται για μία μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα να αποδείξει πως όντως αυτό που χρειαζόταν ήταν μία τέτοια διακοπή για να μπορέσει, δουλεύοντας διάφορα πράγματα στις προπονήσεις, να παρουσιάσει στο κοινό της καλύτερη εικόνα. Δεν χωράει αμφιβολία πως ο ΑΠΟΕΛ έχει αποκτήσει παίκτες με μεγάλη ποιότητα. Συνεπώς αυτό που... λείπει είναι η ομοιογένεια. Ο αντίπαλος της 5ης αγωνιστικής είναι τέτοιος που δίνει τη δυνατότητα στον ΑΠΟΕΛ να επιστρέψει στις νίκες και μάλιστα, αν τα καταφέρει, αυτό να συμβεί με τον πλέον πειστικό τρόπο. Προφανώς οι γαλαζοκίτρινοι έχουν τον πρώτο λόγο μιας και αγωνίζονται μπροστά στο κοινό τους.

Τέσσερα σε 20 μέρες

Το παιχνίδι με την ομάδα της Αμμοχώστου θα είναι το πρώτο από τα τέσσερα, μέσα σε διάστημα 20 ημερών, για τον ΑΠΟΕΛ. Θυμίζουμε πως ακολουθούν τα παιχνίδια με Πάφο (εκτός), Ομόνοια 29ης Μ (εντός) και Χαλκάνορα για το Κύπελλο (εντός). Τα συνεχόμενα ματς είναι επίσης κάτι που θα βοηθήσει την ομάδα στο στοιχείο της ομοιογένειας που αναφέραμε πιο πάνω.