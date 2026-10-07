ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία να το δείξει

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του μετά το τέλος του αγώνα με τον Απόλλωνα, ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ εξέφρασε τη σιγουριά του πως η ομάδα θα εμφανιστεί πολύ καλύτερη μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι αρκετά έμπειρος ώστε να κατανοήσει πως αυτή η διακοπή των τριών βδομάδων θα του έδινε την ευκαιρία να κάνει μία νέα μίνι προετοιμασία βάζοντας στα δικά του τακτικά καλούπια τους πολλούς νέους ποδοσφαιριστές που στελέχωσαν την ομάδα το περασμένο καλοκαίρι. Πράγματι, εν τη απουσία των διεθνών, ώς ένα σημείο, οι προπονήσεις στον Αρχάγγελο αναλώθηκαν μεταξύ άλλων και σε ασκήσεις τακτικής με στόχο να εμφανιστεί ένα σύνολο πολύ διαφορετικό σε απόδοση με την επανέναρξη. Στο πρόσφατο φιλικό με την Krasava E.N.Y, οι γαλαζοκίτρινοι σκόραραν τέσσερα γκολ έχοντας αρκετά καλή απόδοση. Παράλληλα, ο χρόνος συμμετοχής μοιράστηκε από τον προπονητή σε όλους τους ποδοσφαιριστές με κάποιους εξ αυτών να αγωνίζονται σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. 

Μας χωρίζουν μονάχα λίγες μέρες από την επιστροφή στην αγωνιστική δράση και ο ΑΠΟΕΛ έχει ενώπιόν του το εντός έδρας παιχνίδι του Σαββάτου (10/10) με τη Νέα Σαλαμίνα. Πρόκειται για μία μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα να αποδείξει πως όντως αυτό που χρειαζόταν ήταν μία τέτοια διακοπή για να μπορέσει, δουλεύοντας διάφορα πράγματα στις προπονήσεις, να παρουσιάσει στο κοινό της καλύτερη εικόνα. Δεν χωράει αμφιβολία πως ο ΑΠΟΕΛ έχει αποκτήσει παίκτες με μεγάλη ποιότητα. Συνεπώς αυτό που... λείπει είναι η ομοιογένεια. Ο αντίπαλος της 5ης αγωνιστικής είναι τέτοιος που δίνει τη δυνατότητα στον ΑΠΟΕΛ να επιστρέψει στις νίκες και μάλιστα, αν τα καταφέρει, αυτό να συμβεί με τον πλέον πειστικό τρόπο. Προφανώς οι γαλαζοκίτρινοι έχουν τον πρώτο λόγο μιας και αγωνίζονται μπροστά στο κοινό τους. 

Τέσσερα σε 20 μέρες 

Το παιχνίδι με την ομάδα της Αμμοχώστου θα είναι το πρώτο από τα τέσσερα, μέσα σε διάστημα 20 ημερών, για τον ΑΠΟΕΛ. Θυμίζουμε πως ακολουθούν τα παιχνίδια με Πάφο (εκτός), Ομόνοια 29ης Μ (εντός) και Χαλκάνορα για το Κύπελλο (εντός). Τα συνεχόμενα ματς είναι επίσης κάτι που θα βοηθήσει την ομάδα στο στοιχείο της ομοιογένειας που αναφέραμε πιο πάνω.

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Tags

ΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

(BINTEO) «Από άλλον πλανήτη» - Το «TyC Sports» αποχαιρέτησε τον Μέσι σαν τον E.T.

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Η αντίδραση του Ζεζούς για την δήλωση Ρονάλντο

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Μένει στην Άρσεναλ έως το 2030 ο Αρτέτα – Υπέγραψε νέο συμβόλαιο

Premier League

|

Category image

Ομπράντοβιτς: «Σπουδαίος προπονητής ο Σάρας - Σλούκας, Ναν και Χουάντσο δεν είναι έτοιμοι»

EUROLEAGUE

|

Category image

Το Εθνικό Συμβούλιο Αθλητισμού σε δράση

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ο Τσιτσιπάς κόντρα στον Κόπεγιανς στον 1ο γύρο του τουρνουά στη Σανγκάη

Τένις

|

Category image

Ο απολογισμός και η συνέχεια του AEK C.A.R.E.S

ΑΕΚ

|

Category image

Εξέλιξη με Νταβόρ στην ΑΕΛ!

ΑΕΛ

|

Category image

«Ενας παίκτης επιπέδου Πελέ ή Μαραντόνα» - Τι ήθελε να ακούσει ο Κριστιάνο από τον Ζεσούς για να τον συγχωρέσει

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Η διαιτητική ομάδα του Καρμιώτισσα - Ομόνοια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ολόκληρος ο πλανήτης παρακολούθησε το τελευταίο ματς του Μέσι

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

To Ο3 OlympusMan – Trail Run… έχει μία διαδρομή-πρόκληση για τον καθένα!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Άναψε η φλόγα της ελπίδας

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Elite Ισπανός στο Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

Super League

|

Category image

Δεν τον ενδιέφερε η σύγκριση, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει

Απόψεις

|

Category image

Διαβαστε ακομη