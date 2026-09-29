Περιμένοντας δυνατές επιστροφές

Στις προπονήσεις επανήλθαν από χθες οι ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ, μετά το ρεπό που δόθηκε από την τεχνική ηγεσία. Στους γαλαζοκίτρινους ευελπιστούν ότι με την επανέναρξη η ομάδα θα βγάλει περισσότερες αρετές για να ανεβάσει τη βαθμολογική της συγκομιδή. Εξάλλου, στόχος είναι η επιστροφή σε θέσεις διάκρισης και δεν υπάρχει πολυτέλεια να χάνονται αρκετοί βαθμοί από τόσο νωρίς.

Στην επιδίωξη για να παρουσιάσει ένα καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο η ομάδα του, ο Νίκος Παπαδόπουλος αισιοδοξεί ότι θα έχει… δυνατές επιστροφές. Για παράδειγμα ο Ντάνιελ Μαντσίνι, στον οποίο στον Αρχάγγελο πόνταραν πολλά στη φετινή περίοδο, όμως έμεινε εκτός από το καλοκαίρι λόγω του τραυματισμού σε φιλικό με την Αλ Φαϊχά.

Επιπλέον, παροπλισμένος ήταν μέχρι τώρα και ένας από τους νεοφερμένους, ο Άλβαρο Καρίγιο. Είναι σημαντικό ο 24χρονος Ισπανός να μπορέσει σύντομα να τεθεί στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας, καθώς ο ΑΠΟΕΛ έδειξε να πονά στο κέντρο της άμυνας και η πεποίθηση είναι ότι ο Καρίγιο μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση.

Εξάλλου, υπάρχει αναμονή για την κατάσταση του Λαΐφη, ενώ εκτός επιλογών παραμένουν Καττιρτζής και Πιέρος. Σημειώνεται ότι ο ΑΠΟΕΛ θα δώσει φιλικό απέναντι στην Ε.Ν. Ύψωνα το Σάββατο (03/10, 17:00), κεκλεισμένων των θυρών, στον Αρχάγγελο.