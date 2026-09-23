«Ο ΑΠΟΕΛ θα έπρεπε να νιώθει αδικημένος και από τις αποφάσεις της διαιτητικής ομάδας»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΠΟΕΛ, Νεκτάριος Πετεβίνος, σε ραδιοφωνικές του ανάλυσε τις θέσεις των γαλαζοκιτρίνων σχετικά με το θέμα που ξέσπασε στον αγώνα με την ΑΕΛ

Για τις ανακοινώσεις μεταξύ ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ: «Καταρχάς, τοποθετηθήκαμε εκτενώς χθες, με δύο δημόσιες τοποθετήσεις. Εδώ και δύο εβδομάδες, υπήρξε μία έντονη παρουσία της ΑΕΛ, μέσω ανακοινώσεων και δηλώσεων, σε σχέση με το συμβάν το οποίο υποστηρίζει η ΑΕΛ ότι έγινε με βάση τις πληροφορίες της, το οποίο θα πρέπει να τύχει της απαραίτητης διερεύνησης και θα πρέπει να υπάρξουν τιμωρίες και κυρώσεις και νομίζω αυτό εξάγεται ξεκάθαρα και από το πόρισμα της επιτροπής διαιτησίας. Είναι ξεκάθαρο ότι είχαμε ένα συμβάν σε ΑΠΟΕΛ – ΑΕΛ, όπου υπήρξε σοβαρή αντιαθλητική ενέργεια από τον ποδοσφαιριστή και χρειάστηκε 7-8 λεπτά για να κατανοήσει το VAR τι έγινε. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι το ερώτημα που τέθηκε χθες από πλευράς ΑΠΟΕΛ. Ο ΑΠΟΕΛ, δεν είχε καμία διάθεση να ασχοληθεί, ούτε να έρθει σε αντιπαράθεση με την ΑΕΛ. Αυτό δεν το πράξαμε μέχρι που η ΑΕΛ έκδωσε ανακοίνωση 700 λέξεων και την μόνη ομάδα την οποία ανέφερε μετά την δικαστική απόφαση ήταν τον ΑΠΟΕΛ. Είχαμε πει, ως ΑΠΟΕΛ, δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι είμαστε το παράδειγμα προς αποφυγή σε θέματα αποφάσεων δικαστικής επιτροπής, ενώ μπορεί να κουβαλούμε τις περισσότερες τιμωρίες σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι το εξής. Χθες στην τελευταία της ανακοίνωση η ΑΕΛ αναφέρει ότι ο ΑΠΟΕΛ πρέπει να σταματήσει να παίζει το παιχνίδι των εντυπώσεων. Μα ο ΑΠΟΕΛ δεν παίζει κανένα παιχνίδι, αναφέρεται σε γεγονότα και ένα γεγονός το οποίο επικαλείται και η ΑΕΛ είναι το πόρισμα. Το πόρισμα το οποίο υποδεικνύει ότι ορθά ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ τιμωρήθηκε και είναι κάτι το οποίο έχει ξανακάνει. Επίσης χρησιμοποίησε την ίδια ρητορική και το 2019 για να αποφύγει την ποινή, ότι δεν ήθελε να φτύσει. Σας λέω ότι θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να ακούγαμε μία ομάδα η οποία καταγγέλλει ένα πράγμα να το καταγγέλλει ακριβώς για το περιστατικό. Από ’κει και πέρα ο δεύτερος λόγος για τον οποίο έκανε ανακοίνωση ο ΑΠΟΕΛ, είναι ότι αυτή την στιγμή αναφέρεται συνεχώς, ακούσαμε μάλιστα και μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας να αναφέρει ότι προχωρά σε έρευνα χειραγώγησης αγώνα. Τί σημαίνει όμως χειραγώγηση αγώνα; Ποιους αφορά; Από ποιους προέρχεται και προς ποιου όφελος; Αν αναφέρεται σε κάτι προσωπικό η ΑΕΛ θα έπρεπε να το ξεκαθαρίσει. Μιλάμε για ένα αγώνα ο οποίος ήταν 2-0 και η ποδοσφαιρική κυριαρχία από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό ήταν ξεκάθαρη. Άρα το να αποφύγεις τα οποιαδήποτε υπονοούμενα θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη η ΑΕΛ και εμείς θα το στηρίζαμε αυτό. Υπάρχει ένα πόρισμα το οποίο έχει αναφερθεί, το οποίο μάλιστα ασπάζεται και επικροτεί η ΑΕΛ έχουν γίνει κάποιες καταγγελίες, θα αναμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα και σας ξεκαθαρίζω ότι ο ΑΠΟΕΛ δεν έχει καμία απολύτως σχέση με οτιδήποτε το αντίθετο. Αντίθετα, ο ΑΠΟΕΛ θα έπρεπε να νιώθει αδικημένος και από τις αποφάσεις της διαιτητικής ομάδας και για το γεγονός ότι θα έπρεπε να αποβληθεί ένας ποδοσφαιριστής τουλάχιστον 8 λεπτά προηγουμένως».

Για τη διαιτησία: «Η τοποθέτηση του Συνδέσμου έγινε ως προς τι; Πρέπει οι διαιτητές να κατανοήσουν για ποιο λόγο φωνάζουν οι ομάδες. Έχει ομάδες που φωνάζουν με υπερβολή, έχει που φωνάζουν δίκαια. Το θέμα της αντιμετώπισης το ζούμε και εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Άκου που επικαλούνταν την καλή διαιτησία στο Ομόνοια - Θέλτα και ότι η δική μας διαιτησία είναι μίλια μακριά, αυτά όμως τα λένε διαιτητές, δεν τα λέμε εμείς. Οι διαιτητές δεν παύουν να είναι διαιτητές όταν βγαίνουν εκτός αγωνιστικού χώρου. Υπηρετούν ένα θεσμό και θα πρέπει να συμπεριφέρονται ανάλογα σε όλες τις στιγμές της καθημερινότητάς τους».

Για την κόκκινη κάρτα του διαιτητή στον προπονητή: «Πρέπει να αναφέρουμε ότι ο προπονητής άλλα είπε και άλλα γράφτηκαν στο φύλλο αγώνος. Ο διαιτητής έγραψε στο φύλλο αγώνος σε προστακτική ότι δεν θα διαιτητεύσεις ξανά αγώνα του ΑΠΟΕΛ. Ο προπονητής μας δημόσια είπε ακριβώς αυτό που είπε στον διαιτητή».

Για τα αγωνιστικά: «Από σήμερα έχει ξεκινήσει ένα πενθήμερο ρεπό, οι ποδοσφαιριστές θα επιστρέψουν στις 28 του Μήνα. Είμαστε μία ομάδα που έχουμε πολλές και σοβαρές απουσίες από την πρώτη αγωνιστική. Έχουμε χάσει τον Καττιρτζή, τον Πιέρο, τον Μαντσίνι, τον Μαρκίνιος, είχαμε χάσει τον Βρόντη, τον Λαΐφη, τον Καρίγιο. Σας έχω πει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές και είναι κάτι πολύ σημαντικό για τον προπονητή γιατί δεν μπορεί να δουλέψει και να δεις τους ποδοσφαιριστές του. Ευελπιστούμε ότι με τις επιστροφές των ποδοσφαιριστών μας, η ομάδα θα δείξει καλύτερο πρόσωπο και θα πετύχουμε τους στόχους μας».