Με τρεις Έλληνες οι υποψηφιότητες για το βραβείο Golden Boy 2026

Άρωμα Ελλάδας μύρισε από την ενημέρωση της «Tuttosport» για τις υποψηφιότητες του Golden Boy για το 2026. Η ιταλική εφημερίδα γνωστοποίησε τους 100 ποδοσφαιριστές που συνθέτουν τη λίστα, με τη χώρα μας να έχει τρεις εκπροσώπους.

Κωνσταντίνος Καρέτσας, Χρήστο Μουζακίτης και Μπάμπης Κωστούλας συγκεκριμένα συμπεριλαμβάνονται στους 100 υποψήφιους για τον κορυφαίο Ευρωπαίο ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών, με τον μέσο της Χαλ να είναι ξανά υποψήφιος μετά την επικράτησή του στα βραβεία του 2025.

Οι τρεις τους απαρτίζουν την ελληνική εκπροσώπηση, ως Έλληνες πλέον του εξωτερικού. Ο Καρέτσας φέτος έκανε το μεγάλο βήμα στη καριέρα του και πήρε μεταγραφή στη Ντόρτμουντ από τη Γκενκ, ενώ ένα χρόνο νωρίτερα ο Μπάμπης Κωστούλας είχε μετακομίσει από τον Ολυμπιακό στη Μπράιτον και την Premier League.

Αντίστοιχο δρομολόγιο έκανε και ο περσινός νικητής του Golden Boy, Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος τον Αύγουστο αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό για να συνεχίσει την καριέρα του στην Αγγλία για λογαριασμό της Χαλ.

Μπορείτε να ψηφίσετε ΕΔΩ για τον νικητή του Golden Boy 2026

gazzetta.gr