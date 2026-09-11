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Το ξεσκαρτάρισμα ήταν μεγάλο από τον Ρόκα

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

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Συμβόλαιο σε 13 παίκτες και... απολυτήριο σε άλλους 13 από την ΑΕΚ.

Με συνολικά 13 προσθήκες ολοκλήρωσε η ΑΕΚ την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, εκτός κι αν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου ο Τσάβι Ρόκα κάνει κίνηση για απόκτηση ποδοσφαιριστή υπό τη μορφή δανεισμού, εφόσον είναι ήδη εγγεγραμμένος στην ΚΟΠ, ή για απόκτηση κάποιου άνεργου παίκτη, εφόσον βέβαια υπάρχει διαθέσιμη θέση στο ρόστερ.

Παράλληλα, το καλοκαίρι κούνησαν μαντίλι από την «Αρένα» άλλοι 13 ποδοσφαιριστές. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ξεσκαρτάρισμα στο κιτρινοπράσινο ρόστερ, ενδεχομένως το μεγαλύτερο που έχει γίνει επί ημερών Τσάβι Ρόκα στο πόστο του τεχνικού διευθυντή.

Να σημειωθεί ότι σε εκκρεμότητα εξακολουθούν να παραμένουν οι περιπτώσεις των Γκούρφινγκελ (η ΑΕΚ προσπαθεί να απαλλαγεί από το συμβόλαιό του) και Μούφτιτς, οι οποίοι δεν υπολογίζονται. Για τον τελευταίο γίνονται προσπάθειες να δοθεί δανεικός σε άλλη ομάδα.

Ενόψει του αγώνα με την Πάφος FC, ο Σαμπορίτ κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει. Εάν δεν τα καταφέρει, τότε πιθανόν να τον αντικαταστήσει ο Βαν ντε Χορν, παρόλο που υπάρχουν και οι λύσεις των Εκπολό και Άδωνη.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

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