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Ο Έντσον Άλβαρες κατηγορείται για εμπλοκή σε υπόθεση απαγωγής

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Μεξικανός κινηματογραφιστής, Χουάν Χοσέ Λόπες Ορντόνιες, κατηγορεί τον ποδοσφαιριστή της Γουέστ Χαμ, Έντσον Άλβαρες, ότι έχει εμπλοκή σε σχέδιο απαγωγής του!

Κατηγορείται για εμπλοκή σε υπόθεση απαγωγής ο Έντσον Άλβαρες!

Όπως μετέδωσε η «Athletic», ο ποδοσφαιριστής της Γουέστ Χαμ, το όνομα του οποίου ακούστηκε σε μεταγραφικά ρεπορτάζ του Ολυμπιακού κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού, κατηγορείται από τον Μεξικανό κινηματογραφιστή, Χουάν Χοσέ Λόπες Ορντόνιες, ότι συνωμότησε για την απαγωγή του τον Νοέμβριο του 2024.

Ο Ορντόνιες ισχυρίζεται ότι απήχθη από δύο άτομα, τα οποία τον απείλησαν, του κάλυψαν τα μάτια, έφεραν όπλα και του κάρφωσαν μια σύριγγα στον λαιμό. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι ο Άλβαρες του οφείλει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό.

Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας του Μεξικού αρνείται τις κατηγορίες περί οποιασδήποτε εμπλοκής του στη συγκεκριμένη υπόθεση, τονίζοντας μέσω ανάρτησης που έκανε στα social media ότι κινηθεί νομικά εναντίον όποιου διατυπώνει ψευδείς κατηγορίες εις βάρος του.

sport-fm.gr

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