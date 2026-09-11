ΑΠΟΕΛ: «Είμαστε δίπλα στο νέο Δ.Σ του σωματείου»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΛΤΔ, εύχεται στον Δρ Κώστα Σχίζα καλή επιτυχία, με αφορμή την ανάληψη της προεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου ΑΠΟΕΛ.

Διαβεβαιώνουμε ότι θα σταθούμε δίπλα στον ίδιο και στο Διοικητικό του Συμβούλιο.

Είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι, η συνεννόηση και το κοινό πνεύμα που χαρακτήρισαν την συνεργασία μεταξύ των Διοικητικών Συμβουλίων του Σωματείου και της Εταιρείας ΑΠΟΕΛ, τους τελευταίους μήνες, θα συνεχιστούν και θα ενισχυθούν ακόμα περισσότερο, με σκοπό την κοινή προσπάθεια που καταβάλλεται για τη διασφάλιση του καλύτερου δυνατού μέλλοντος για τον ΑΠΟΕΛ μας.

Εκφράζουμε ταυτόχρονα τις θερμές μας ευχαριστίες προς τον Κυριάκο Ζιβανάρη, για την άψογη συνεργασία που είχαμε καθ’ όλη τη διάρκεια της κοινής μας θητείας.

Συνεχίζουμε όλοι μαζί, ως ΕΝΑ. Τα διοικητικά συμβούλια Εταιρείας και Σωματείου, οι αθλητές και ο κόσμος της ομάδας μας. Πιστοί στρατιώτες στην μεγάλη ιδέα και με το βλέμμα προς την νέα εκατονταετία.

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