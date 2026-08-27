Mεσογειακοί Αγώνες: Καλό ξεκίνημα στην ιστιοπλοΐα, μια ανάσα από μετάλλιο στο Μπάτμιντον

Με τον αγώνα Κύπρου-Ελλάδας στο Χάντμπολ και τη συμμετοχή άλλων 24 αθλητών σε έξι αθλήματα συνεχίστηκαν την Πέμπτη 27 Αυγούστου οι 20οι Μεσογειακοί Αγώνες «Ταράντο 26». Πρώτη συμμετοχή του αθλήματος του Fin Swimming στη διοργάνωση, πρεμιέρα για την Ιστιοπλοΐα, ενώ συνεχίζουν για την αποστολή της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής οι αθλητές της Αντισφαίρισης, της Σκοποβολής, του Μπάτμιντον και της Τοξοβολίας.

Αναλυτικά οι κυπριακές συμμετοχές :

Στο Χάντμπολ η Κύπρος αντιμετώπισε την Ελλάδα στον τρίτο αγώνα του Β΄Ομίλου. Η ήττα ήταν αναμενόμενη λόγω της διαφοράς δυναμικότητας ωστόσο το τελικό 24-39 έχει την εξήγηση του στο γεγονός ότι η Ελλάδα έψαχνε μεγάλες διαφορές γιατί η πρώτη θέση του ομίλου στην μάχη της με την Αλγερία θα κρινόταν κατά πιθανότητα στη διαφορά τερμάτων. Η νίκη της με 15 γκολ επί της Κύπρου, και η αντίστοιχη της Αλγερίας με επτά γκολ επί της Τυνησίας, της έδωσαν τελικά την πρώτη θέση.

H Κύπρος θα αγωνιστεί για τις θέσεις 5-8 σε αγώνες που θα δώσει το Σάββατο 29 Αυγούστου και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου.

Πρεμιέρα για την Ιστιοπλοΐα με τη συμμετοχή έξι αθλητών σε τέσσερις κατηγορίες. Πραγματοποιήθηκαν δύο ιστιοδρομίες στις κατηγορία των ILCA6 και ILCA7 και μόλις μία στην κατηγορία iQFoil Ανδρών και Γυναικών Εξαιρετικά ξεκίνημα για την Ανδριανή Γεωργίου στα ILCA6 η οποία με μία πρώτη και μία τέταρτη θέση βρίσκεται στην πρώτη θέση της κατάταξης. Στην ίδια κατηγορία η Μαριλένα Μακρή κατέλαβε την 12η και 6η θέση αντίστοιχα και είναι στην 7η θέση.

Στην αντίστοιχη κατηγορία των Ανδρών ο Ποέρος με 12η και 8η θέση είναι 10ος και λίγο πιο πίσω ο Καρατζής με 11η και 12η θέση. Και στις δύο κατηγορίες συμμετέχουν 19 αθλητές.

Πολύ καλό ξεκίνημα για τη Νατάσα Λάππα, η οποία στη μοναδική ιστιοδρομία που πραγματοποιήθηκε στα iQFoil ήταν 3η. Στην αντίστοιχη μοναδική ιστιοδρομία των Ανδρών ο Ιάκωβος Χριστοφίδης ήταν 9ος.

Στην πρώτη παρουσία του Fin Swimming ο Νικόλας Χατζηπαναγή Μοριάς πέτυχε κατά το ήμισι το στόχο του. Να παρουσιάσει το άθλημα στο κυπριακό κοινό και να ωθήσει νέους αθλητές να ασχοληθούν με αυτό. Στον καθαρά αγωνιστικό κομμάτι των 50μ. Άπνοια (Apnea), στάθηκε άτυχος καθώς λίγο μετά το ξεκίνημα της προσπάθειας του κάτω από το νερό, το ένα πόδι βγήκε απ’ το πέδιλο με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να να κάνει την επίδοση που ήθελε. Τερμάτισε φυσικά τελευταίος στην 1η προκριματική σειρά, αλλά στο τέλος οι κριτές ακύρωσαν την προσπάθεια του.

Με ανάμικτα συναισθήματα ανέφερε λίγο μετά την έξοδο του απ’ την πισίνα : «Ο σκοπός της συμμετοχής είναι να δείξουμε το άθλημα και να κάνουμε τα νέα παιδιά να πλησιάσουν και να ασχοληθούν. Ήρθαμε εδώ με τη βοήθεια της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής την οποία και ευχαριστούμε . Είναι ένα πολύ τεχνικό άθλημα και αυτό φάνηκε στον αγώνα σήμερα. Στα δέκα μέτρα βγήκε το μονοπέδιλο και ουσιαστικά έκανα την διαδρομή των 50μ. άπνοια με ένα πόδι. Είμαι απογοητευμένος γιατί αν όλα πήγαιναν καλά θα μπορούσα να κάνω 6-7 δευτερόλεπτα καλύτερο χρόνο από αυτόν που τερμάτισα».

Στην Τοξοβολία όλοι οι αθλητές και οι αθλήτριες σταμάτησαν στο γύρο των «32» στις νοκ-άουτ αναμετρήσεις στα Ατομικά και έμειναν εκτός συνέχειας των αγωνισμάτων τους.

Στο Μικτό το ζευγάρι των Ιρίνα Κόννοβα και Χρίστου Θωμά πέρασαν τη φάση των «16» κερδίζοντας την Αλγερία με 6-2. Στα προημιτελικά ηττήθηκαν από την Ισπανία με 5-1 και κατέλαβαν την 8η θέση.

Στο Μικτό στην Αντισφαίριση, σε αγώνα που διεξήχθη αργά το βράδι της Τετάρτης, η Ραλούκα Σερμπάν και ο Λευτέρης Νέος έδωσαν μεγάλη μάχη στους «8» του Μικτού απέναντι στο Νο1 στο ταμπλό , το δίδυμο των Ιταλών Βιτόρια Παγκανέτι και Φίλιππο Ρομάνο. Ηττήθηκαν με 0-2 (2-6, 6-7[3]). Έχασαν τη μεγάλη ευκαιρία να οδηγήσουν τον αγώνα σε τρίτο σετ, όταν στο δεύτερο σετ αρχικά προηγήθηκαν με 3-1 και στη συνέχεια με 5-4 και 40-15, έχοντας τρία σετ-πόιντ στη διάθεση τους τα οποία δεν εκμεταλλεύτηκαν.

Στο Μπάτμιντον οι τρεις ομάδες στα Διπλά προσπάθησαν να φτάσουν σε έναν ημιτελικό που θα εξασφάλιζε παράλληλα και μετάλλιο, αλλά σταμάτησαν οι ανδρικές ομάδες των Καττιρτζή/Κοκόση και Γιαννόπουλου/Ταμπούρλα στον προημιτελικό κάνοντας από μία νίκη η κάθε μια, και η γυναικεία ομάδα των Πίσση/Μιχαήλ στη φάση των «16». Πολύ κοντά στην πρόκριση στον ημιτελικό βρέθηκε το δίδυμο των Κωνσταντίνου Γιαννόπουλου / Ιωάννης Ταμπούρλα όταν κέρδισαν το πρώτο σετ του προημιτελικούς με την ομάδα της Σλοβενίας και προηγήθηκαν στα μέσα του δευτέρου σετ με 12-10. Δεν μπόρεσαν όμως να κλείσουν τον αγώνα και επέτρεψαν στους Ίβαντιτς/Γέλεντς να «γυρίσουν» τον αγώνα.

Στη Σκοποβολή, στο Αεροβόλο Πιστόλι 10μ. ο Χρίστος Γερασίμου με επίδοση 532 κατετάγη 19ος ανάμεσα σε 20 αθλητές.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ – FIN / Torre d’ Ayala Swimming Stadium

50μ. Άπνοια (Apnea) (Α) 1η σειρά Νίκος Χατζηπαναγή Μοριάς DSQ /14

ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ / Francavilla Sport Hall

«16» Διπλό (Α) Νικόλας Κοκόσης / Άρης Καττιρτζής (CYP1) Vs Adham Hatem Abdelrazek Abdelhalim / Kareem Mahmoud Ahmed Ezzat (EGY) 2-1 (21-18, 7-21, 21-18)

«8» Διπλό (Α) Νικόλας Κοκόσης / Άρης Καττιρτζής (CYP1) Vs Koceila Julien Mammeri /Youcef Sabri Medel (ALG) 0-2 (10-21, 13-21)

«16» Διπλό (Α) Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος / Ιωάννης Ταμπούρλας (CYP2) Vs Ivan Pejoski / Edan Stefanovski (MKD) 2-0 (21-8, 21-12)

«8» Διπλό (Α) Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος / Ιωάννης Ταμπούρλας (CYP2) Vs Miha Ivancic / Tadej Jelenc (SLO) 1-2 (21-16, 17-21, 11-21)

«16» Διπλό (Γ) Χαρά Μιχαήλ / Ιωάννα Πίσση (CYP) Vs Anja Blazina / Ariana Korent (SLO) 1-2 (12-21, 21-19, 16-21)

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ – ΑΕΡΟΒΟΛΑ / Torricella F.Albano

Αεροβόλο Πιστόλι 10μ. (Α) Προκρ. Χρίστος Γερασίμου (85, 92, 92, 88, 87, 88) 532-4x 19/20

ΧΑΝΤΜΠΟΛ / Fasano Sport Hall

12.00 Group B Κύπρος – Ελλάδα 24-39 (11-18, 13-21)

Κύπρος : Α. Παπαλαμπριανού, Χ. Αντωνίου, Λ. Παρασκευά (3), Φ. Μισαηλίδης (5), Χρ. Χατζηπέτρου (6), Γ. Κρητικός (1), Α. Χαραλάμους (4), Θ. Μακρίδης (1), Κ. Μπακατσέλος, Ι.Αργυρού, Ν.Καρκαλάτος (3), Α. Ιωάννου, Θ. Παναρέτου (1), Μ. Καραγιώργης.

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ / Torpediniere Center

ILCA7 (Α) Αιμίλιος Ποέρος (12, 8)

ILCA7 (Α) Ερρίκος Καρατζής (11, 12)

ΙLCA6 (Γ) Μαριλένα Μακρή (6, 12 )

ΙLCA6 (Γ) Ανδριανή Γεωργίου (4, 1)

iQFoil (A) Ιάκωβος Χριστοφίδης (9)

iQFoil (A) Νατάσσα Λάππα (3)

ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ / New Archery Field

Ατομικό (Α) «32» Χρίστος Ελ Χελάλι vs Borsani Mateo (ITA) 2-6 23η θέση/36

Ατομικό (Α) «32» Κωνσταντίνος Παναγή vs Stefanovic Mihajlo (SER) 0-6 31η θέση/ 36

Ατομικό (Α) «32» Θωμά Χρίστος Vs Ravnikar Ziga (SLO) 4-6 29η θέση /36

Ατομικό (Γ) «32» Ιρίνα Κόννοβα vs Gkorila Anatoli Martha (GRE) 3-7 17η θέση

Ατομικό (Γ) «32» Χριστίνα Αργυρίδου vs Fernandez Infante Leyte (ESP) 0-6 24η θέση

Ατομικό (Γ) «32» Χριστίνα Χατζηερωτοκρίτου vs Rebagliati Chiara (ITA) 2-6 27η θέση

Μικτό «16» Ιρίνα Κόννοβα / Χρίστος Θωμά (CYP) vsYasmine Bellal / Yacine Imloul (ALG) 6-2

Μικτό «8» Ιρίνα Κόννοβα / Χρίστος Θωμά (CYP) vs Elia Canales / Andres Temino Mediel (ESP) 1-5 8η θέση

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

«8» Μικτό Ραλούκα Σερμπάν / Ελευθέριος Νέος Vs Vittoria Paganetti / Filippo Romano (ΙΤΑ) 0-2 (2-6, 6-7[3]) 5η θέση *(26/08)

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή απευθύνει θερμές ευχαριστίες προς την ALLWYN (Diamond Partner), και τις EUROBANK και LOGICOM (Platinum Partner) για τη συνεργασία και τη στήριξη προς υλοποίηση της αποστολής της.