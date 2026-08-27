Το έκανε ξανά η Πάφος FC, θα παίζει σε League Phase!

Χρειάστηκε να ζήσει και την παράταση η Πάφος FC απέναντι στην Ντιναμό Σίτι, όμως στο φινάλε κέρδισε με 4-2 και πήρε την πρόκριση για τη League Phase του Conference League.

Έτσι, σφράγισε με απόλυτη επιτυχία και την τρίτη ευρωπαϊκή πορεία της, καθώς πρόπερσι είχε αγωνιστεί ξανά στη League Phase του Conference League, ενώ πέρσι έπαιξε σε αυτή του Champions League.

Η κανονική διάρκεια του αγώνα στο «Αλφαμέγα» έληξε 2-2 και σε συνάρτηση με το 1-1 στο παιχνίδι της Αλβανίας, η υπόθεση κρίθηκε στην παράταση με τέρματα των Νγκαμαλέου και Άντερσον.

Μπορούσε από την κανονική διάρκεια

Η παφιακή ομάδα, όπως και στην Αλβανία, ήταν εμφανώς καλύτερη ομάδα, όμως κάποιες στιγμές αδράνειας στην άμυνα και κάποια ολιγωρία στην επιθετική δραστηριότητα κράτησαν την αγωνία μέχρι το τέλος. Στο 8’ οι φιλοξενούμενοι πήραν κεφάλι στο σκορ με τον Φαντάιρο, με την απάντηση από το συγκρότημα του Ρικάρντο Σα Πίντο να είναι άμεση, όταν μετά από μακρινό σουτ του Σέμα η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα. Έπειτα, έχασε μεγάλες ευκαιρίες στο 42’ με τον Λέλε να αστοχεί προ κενής εστίας και στο 45+1’ με την κεφαλιά του Τέκια να αποκρούεται από τον Τέκια.

Οι κυπελλούχοι πήραν εν τέλει προβάδισμα στο 79’, όταν μετά από σέντρα του Νγκαμαλέου, ο Ιωάννου με κεφαλιά έδωσε προβάδισμα, το οποίο όμως χάθηκε στο 87’ με τον Σίλβα-Ρίτσαρντς με κεφαλιά, έπειτα από κόρνερ, να φέρνει τον αγώνα στα ίσα και να στέλνει το ματς στην παράταση.

Μίλησαν στο τέλος

Εκεί μίλησαν οι Νγκαμαλέου και Άντερσον. Ο πρώτος στο 116’ έκανε το 3-2 για την Πάφο FC με σουτ, έπειτα από κόρνερ και ο δεύτερος με διπλή προσπάθεια στο 121’ έγραψε το τελικό 4-2.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

121' - ΓΚΟΛ. 4-2. Με διπλή προσπάθεια ο Άντερσον δίνει ξεκλάθαρο προβάδισμα στην ομάδα του

116' - ΓΚΟΛ. 3-2. Μετά από εκτέλεση κόρνερ, η μπάλα έφθασε στον Νγκαμαλέου έκανε το σουτ, στέλνοντας τη μπάλ πρώτα στο δοκάρι και μετά στα δίχτυα

Τέλος πρώτου ημιχρόνου στην παράταση

100'- Άστοχο το σουτ του Νικόλα Ιωάννου

97' - Από κοντά προσπάθησε ο Κίνα, το πλασαριστό σουτ του απέκρουσε ο Κίνα

Έναρξη πρώτου της παράτασης

Τέλος, πάμε παράταση

87' - ΓΚΟΛ. 2-2. Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Σίλβα-Ρίτσαρντς με κεφαλιά φέρνει τον αγώνα ξανά στα ίδια. Με το αποτέλεσμα αυτό πάμε παράταση

79' - ΓΚΟΛ. 2-1. Σέντρα του Νγκαμαλέου, κεφαλιά ο Ιωάννου και η παφιακή ομάδα παίρνει προβάδισμα πρόκρισης

76' - Σουτ του Λέλε, βρήκε σε αμυντικό η μπάλα και πάει έξω. Μετά την εκτέλεση, ο Νταβίντ Λουίζ με κεφαλιά δεν βρήκε στόχο

75'- Aπό μακριά το σουτ του Μπερίσα, πάνω από τα δοκάρια

74' - Κεφαλιά του Σέμα κόβεται από αμυντικό, όπως και το σουτ του Γκούγκα στη συνέχεια

60'- O Φαντάιρο σκοράρε, όμως ακυρώνεται ορθά για οφσάιντ

57'- Kεφαλιά του Γκολντάρ, πάει έξω η μπάλα

Έναρξη δεύτερου ημιχρόνου

Τέλος πρώτου ημιχρόνου

45+1' - Eκτέλεση φάουλ του Ντράγκομιρ, κεφαλιά από τον Ιωάννου, πέφτει κι αποκρούει ο Τέκια

42'- Tεράστια ευκαιρία για την Πάφο, ο Μπρούνο έβγαλε μόνο τον Λέλε, ο οποίος μπροστά από κενή εστία, έβγαλε τη μπάλα ψηλά έξω

19' - Κεφαλιά του Λέλε, κόβει ο Τέκια

13' - ΓΚΟΛ. 1-1. Γρήγορη απάντηση από την παφιακή ομάδα, μετά από μακρινό σουτ του Σέμα η μπάλα κόντραρε κα κατέληξε στα δίχτυα του Τέκια

8'- ΓΚΟΛ. 0-1. Πολύ νωρίς οι φιλοξενούμενοι, με τον Φαντάιρο ανοίγουν το σκορ

-Έναρξη του αγώνα

ΠΑΦΟΣ FC: Mαγιέσκι, Μπρούνο, Γκολντάρ, Νταβίντ Λουίζ, Ιωάννου, Σούνιτς (64' Γκούγκα), Σέμα (85' Κίνα), Ντράγκομιρ (85' Μαέ), Κορέια (73' Νγκαμαλέου), Λέλε (85' Άντερσον)

NTINAMO ΣΙΤΙ: Τέκια, Περντρέκα, Αλίι, Ντίτα, Ισμαΐλι, Σίλβα-Ρίτσαρντς, Καρντάκου (70' Άλασαν), Αγιεντέτζι (83' Αζεράι), Λ. Βίλα, Φαντάιρο (70' Μπερίσα), Κεφάλια (83' Ρούτσι)

ΣΚΟΡΕΡ: 13' Σέμα, 78' Ιωάννου, 116' Νγκαμαλέου, 121' Άντερσον / 8'Φαντάιρο, 87' Σίλβα-Ρίτσαρντς, 113' Mάε

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 82' Λέλε, 90+1' Κίνα, 104' Πέπε, 106'Nταβίντ Λουίζ / 26' Περντρέκα, 56' Καρντάκου, 57' Κεφάλια, 101'Ισμαΐλι

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μάρτιν Ματόσα (Σλοβενία)

VAR: Aσμιρ Σάγκρκοβιτς (Σλοβενία)